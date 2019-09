La aerolínea Emirates presenta cabina de avión repleta de diamantes y cristales (VIRAL)

Emirates presenta cabina de avión repleta de diamantes y cristales (VIRAL)

Sin duda alguna los Emiratos Árabes Unidos son el claro ejemplo del lujo más ostentoso que podemos encontrar en el planeta tierra, ahí podemos encontrar desde ciudades construidas sobre el mar, los rascacielos más altos jamás antes vistos, los autos más excéntricos y Emirates, una de las líneas aéreas con los servicios más estrafalarios y exclusivos del mundo.

Vuelos en donde vas a encontrar menús de lujo y mejores que en cualquier restaurante fifi de la condesa, se ofrecen servicios de Spa, se regalan accesorios de marcas exclusivas e incluso tienen asientos de oro (se pasan de lanza), son algunos de los servicios ofrecidos por la reconocida aerolínea que esta semana se ha vuelto viral en las redes sociales por presentar su cabina de avión más lujosa jamás vista: "Diamond A380 Onboard Lounge", como ellos mismos nombraron su Facebook.

Con casi 27 mil de "Me gusta", sus casi 4 millones de seguidores no tardaron en reaccionar ante la imagen de la cabina de avión en cuestión, una cabina de un avión Airbus A380 cubierto de cristales y diamantes, de lo más lujoso que se ha visto en la aviación, (no pues ¡wow!).

Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esta publicación de la aerolínea de medio oriente que ya se ha convertido en viral en las redes sociales? Después de mucha especulación, se pudo conocer que el lounge con la exorbitante cantidad de piedras preciosas no existe.

Se trata de un montaje realizado por Sara Shakeel, una odontóloga que además se dedica a este tipo de retoques fotográficos que comparte en su cuenta de Instagram y Facebook y a la que la aerolínea pidió permiso para compartir la imagen de su avión.

