La "VISTIMA", más POBRE que nunca... Su VIDEO VIRAL no tuvo éxito

La historia comenzó cuando un reportero entrevistó a la mujer mayor, respecto a la relación que tuvo con Sergio Jadue y su señora esposa, María Inés Facuse; contó de principio a fin pero eso no fue lo más relevante que tuvo en dicho video que comenzó a circular en redes sociales; ya que el clímax se concentró cuando hizo hincapié a que la esposa se estaba haciendo la 'vistima'; eso fue en realidad lo que generó que una ola de memes comenzara a inundar todo tipo de sitio incluyendo las redes sociales.

Su nombre es Elizabeth Ogaz, quien creyó que saldría de la 'pobreza' o situación económica que vivía, la mujer dijo hace un par de días que está en las mismas; pues no importó que se generaran memes, bailes, canciones o que incluso el video llegara a diversos lugares del mundo.

"He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada" dijo Doña Elizabeth.

Durante la entrevista que un medio de comunicación le estaba haciendo, dijo que la conoció cuando trabajó en la Corporación, pues la pareja de esposos eran sus jefes; no obstante, confirmó que durante el tiempo que laboró para ellos la pasó "mal, pésimo", y que incluso cuando la despidieron tuvo que parar en un hospital, pues había caído en lágrimas; esto tras recibir sobrenombres como mañosa, ladrona.

Como parte de toda la cadena de memes y acciones virales, sí es como los Dj's la lanzaron a la fama, pero esto no tuvo éxito; al menos no en su vida.

"Yo no he ganado nada, sigo igual de pobre (...)"[...]

"La gente dice que yo gané un millón de pesos, ¿¡dónde!? si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo, ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan, ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle".

Cabe destacar que la mujer rechazó un comercial, pues su salud no ha sido del todo buena; así que le era imposible trasladarse cuando tenía algo más preocupante por atender; a demás ganó un tratamiento totalmente gratis, mismo que no se hará por el mismo motivo.

"Tengo una hernia en la columna, problemas en mis rodillas y más encima me caí, así es que no me puedo mover mucho porque me golpeé las costillas"[...]