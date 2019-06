La 'Rapunzel peruana' desbancará a Abril Lorenzatti en los records Guinness (FOTOS)

Su enorme cabellera rebasa sus tobillos y es por eso que la llaman 'Rapunzel peruana', pues su cabello mide 1.68 cm, mientras que ella apenas mide 1.64 cm de estatura; su nombre es Noemí Elizabeth Romero Guamán de tan solo 24 años, la cual es quien busca ingresar al Libro Guinness de récords mundiales como la mujer con el cabello más largo del mundo, para así desbancar a la argentina Abril Lorenzatti, la cual posee el titulo actual con un 1.52 centímetros de cabellera.

“Deseo llegar a la meta del Libro Guinness de récords mundiales para representar a Perú, y para lograr eso necesito oficializadores para que me ayuden a inscribirme lo más rápido posible” dijo Noemí.

La chica peruana se trenza todos los días la cabellera para mantenerlo suave, lacio y bonito. Nunca lo lleva suelto, se lo lava cada tres días y para no maltratarlo usa cualquier tipo de shampoo.

“Me trenzo y me desato todo sola, nadie me ayuda a hacerlo, tanto que no me apoyo con cremas para peinarlo”. Dijo

Según la joven, es una herencia de familia, desde que nació no se lo corta, sin embargo hace dos años apenas solo se cortó las puntas.

Es la segunda de cuatro hermanos y vive en el distrito de San Juan de Lurigancho, estudia en la Universidad Enrique Guzmán Lavalle, donde cursa el noveno grado de educación agropecuario.

Cabe destacar que la chica recibió la visita de Alejandro González, Alcalde de la zona, quien demostró interés y se vio sorprendido al apreciar su enorme cabellera.

“Su cabello largo es sinónimo de carácter, sinónimo de belleza, sin duda Noemí me ha planteado lo que debe hacer toda la autoridad para apoyar a la juventud que enseña mensajes positivos”, dijo Alejandro González.

“La municipalidad va a apoyar a Noemí, pues ella será la próxima ganadora en los Record Guinness por tener la cabellera más larga del mundo”.

Noemí espera recibir más apoyo, mientras tanto ella seguirá con su objetivo de seguir dejando crecer su cabellera para lograr su objetivo.