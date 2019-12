La FOTO VIRAL que resume la importancia de un padre en la vida de un hijo

La FOTO que resume la importancia de un padre en la vida de un hijo

Una simpática fotografía se hizo viral en las redes sociales ya que deja ver la importancia del cuidado de los padres con sus hijos. En la instantánea se puede observar a un hombre salvando el rostro de su hijo en un partido de béisbol ya que un bat Iba justo en dirección al rostro del menor de edad.

Foto viral

La fotografía que se difundido en redes sociales captó el momento exacto en que el papá metió el brazo para salvar la cara de su hijo. Éste pico momento fue compartido por miles de usuarios de las redes sociales Quienes tomaron como hilarante y conmovedor dicho instante.

En la fotografía también se puede observar que el niño estaba poniendo más atención en su celular que en el juego y es por eso que el bat estuvo a punto de golpearle el rostro. Por estas razones los padres le piden tan seguido a sus hijos que saquen la cabeza de sus aparatos electrónicos.

¡El amor de un padre!

El padre y su hijo no son los únicos protagonistas de esta fotografía ya que también muchas personas estaban en el mismo lugar y sus reacciones también fueron graciosas ya que muchos se tuvieron que agachar o intentar desviar el bat con sus manos y la fotografía retrata sus caras al natural.

No cabe duda que un buen padre siempre hará lo posible para que sus hijo esten bien fisica y mentalmente ya que no hay cosa que no esten dispuestos a hacer por ver a sus hijos sonreir, como bien dicen los internautas "padre no es el que engendra sino el que cria y ama a sus hijos"

