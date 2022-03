¿Kylie Jenner murió? Este TikTok viral tiene una loca teoría

¿Kylie está muerta? Esto dicen en TikTok

En internet nos podemos encontrar con cientos de teorías locas, sin embargo la que hoy relaciona a Kylie Jenner sin duda te volará la cabeza.

Fue a través de la red social de TikTok donde una teoría nos narra cómo la influencer aparentemente murió hace un par de años y fue reemplazada por alguien similar.

En dicho video se explica como el antes y después de Kylie a dado pie a esta teoría loca, la cual ha sorprendido a miles de internautas en la red.

¿Kylie está muerta? Esto dicen en TikTok

En TikTok existen cientos de videos sobre hechos extraños de la red y cómo la sociedad pocos a poco los ubica. Tal es el caso de la supuesta muerte de Kylie, la menor de las Kardashian, en el año 2013.

Este video de TikTok explica cómo en 2013 la joven desaprecio del lente público y reapareció totalmente cambiada, un hecho que sin duda le incrementó la fama a nivel mundial.

El cambio en el rostro de la joven no fue lo de menos, sino también el hecho de haberse puesto implantes de ceno a tan corta edad, pues ésta apenas tenía escasos 14 años.

El video finaliza con una prueba contundente del cambio de persona, pues la voz de Kylie suena muy distinta tras el abrupto cambio físico del cual ya te comentamos.

¿Cómo se hizo famosa Kylie Jenner?

¿Cómo se hizo famosa Kylie Jenner?

La chica se dio a conocer en 2007 luego del reality show Keeping Up with the Kardashians, formato que la llevó a la fama mundial en compañía de sus hermanas.

Actualmente Kylie Jenner es pareja de Travis Scott, con quien tiene dos hijos, Stormi y el recién nacido Wolf Webster.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!