Kilos mortales de quinceañera casi acaban con chambelán ¡Este es el video! Foto: TikTok @hoxuss

La tradicional celebración de quince años en México es todo un espectáculo, pues las quinceañeras buscan que todo sea perfecto, muchas veces sin tomar en cuenta el enorme esfuerzo de sus bailarines hacen, como podrás ver en el siguiente video que se hizo viral en TikTok, ¡el chambelán casi se desmaya!

En La Verdad Noticias queremos decirte que sin importar lo difícil de la coreografía, los bailarines siempre actúan como profesionales en estos eventos, donde tradicionalmente las mujeres son presentadas ante la sociedad como adultas, listas para comenzar la búsqueda de un buen esposo y comenzar un feliz matrimonio.

Hace poco te contamos sobre un famoso cantante que se ganó el corazón de Internet, pero ahora te decimos que, ya sea para recordar un gracioso momento o captar una situación peligrosa, las redes sociales están llenas de clips curiosos que te sacaran algunas risas, lágrimas o simplemente, te harán sentir algo de empatía por el personaje en cuestión.

Chambelán se gana las palmas en TikTok por su esfuerzo

Fue un asistente de la celebración, quien compartió en su cuenta @hoxuss de la plataforma, un clip en el que se puede ver a una feliz quinceañera disfrutar de un bonito baila, pero si prestas más atención podrás notar el gesto que uno de los bailarines hizo al momento de intentar cargarla.

Esta reacción por parte del muchacho ya logró que el video consiguiera más de 52 mil reproducciones y que la publicación se abarrotara de comentarios en el que señalan que la chica no estaba nada ligera, además de que agradecen que el baile no se repitiera para no poner en peligro al pobre joven que estuvo a nada de desmayarse.

¿Qué significa cumplir 15 años de edad?

Mujer sonriendo. Foto: daledetalles.com

Esta tradicional fiesta latinoamericana hace referencia a la transición de una niña adolescente hacia la vida de una mujer adulta, en la que se presentan hacia la sociedad con su primer baile, siendo su padre el primero en la fila, además de que el mismo pronuncia un discurso en honor de su pequeña deseándole lo mejor en la nueva etapa que está por vivir.

Con información de publimetro.com