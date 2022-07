Justicia por Maple, perro asiste a campamento y regresa en una urna de cenizas

Adriana Mondragón y su familia buscan justicia para Maple, un perro de raza Akita Inu, quien ingresó a un campamento de adiestramiento y regresó en una urna de cenizas, a través de redes sociales dieron a conocer la triste historia que les tocó vivir al perder a su mejor amigo.

“No sabemos si es real la manera en que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”, escribieron en Instagram los dueños de Maple.

Y es que de acuerdo a la versión que ha ofrecido la familia el perrito tenía problemas para relacionarse con otros canes, por ello buscaron una alternativa viable que le permitiera desarrollarse sin miedo, es así como dieron con Antonio A, cuyo perfil en Instagram era You can dog training, pero no sabian que su amigo sufriría horas más tarde.

Terapia terminó en pesadilla

Los responsables cerraron cuentas y cambiaron su información

El presunto culpable de la desaparición del can, había ayudado a Maple meses antes con buenos resultados, por lo que le sugirieron una terapia de inundación, para que externara sus miedos y fuera atendido para sobrellevarlos, al haber confianza accedieron a que el perrito asistiera a la terapia, no obstante meses después el entrenador insistió en que debía reforzar la terapia y que esta vez serían dos semanas de capacitación, aunque la familia lo dudó mucho, tomaron la decisión de dejarlo ir, pues su mejoría era la prioridad, de acuerdo a la información consultada por La Verdad Noticias.

El pasado 8 de julio, los dueños del perrito recibieron una llamada, en la que se les dio aviso sobre que a Maple lo había mordido una serpiente, al preocuparse por su mascota los dueños insistieron en saber dónde se encontraba y en qué condiciones, pero el entrenador y su novia quienes eran los responsables del campamento, jamás dieron más explicaciones sobre su paradero.

Te puede interesar: Asesina a sangre fría a 2 perros en Cancún; piden cárcel para Rasec

Justicia para Maple y su familia

Buscan justicia para Maple

Finalmente, quienes llevaron a Maple al campamento de adiestramiento, se encontraron con los dueños para entregarles únicamente las cenizas sin dar más información y dándose a la fuga en una camioneta roja sin placas.

Hecho que ha indignado a internautas, además de que piden que se resuelva el caso con la intervención de las autoridades para que los responsables por presunto maltrato animal reciban una sanción correspondiente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.