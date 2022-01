Jóvenes tiktokers deciden casarse tras dos semanas de ser novios

La boda se llevo a cabo cerca de una playa en Florida en septiembre pasado y solamente gastaron $200 dólares.

El matrimonio suele llegar tras varios años de noviazgo, pero en el caso de Clara y Trey Bell, una pareja de jóvenes tiktokers, decidió dar el siguiente paso en su relación a tan solo dos semanas de haberla retomado, hecho que sin duda causó gran revuelo en las redes sociales.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, los jóvenes se conocieron en el 2018 durante las vacaciones de verano. En aquel entonces, él tenía 17 años de edad y ella 15 pero lamentablemente tuvieron que separarse debido a que estudiaron en diferentes estados.

Sus anillos de matrimonio solo costaron cinco dólares.

La pareja siguió en contacto a través de Snapchat durante tres años y fue el 16 de octubre, a dos semanas de haber retomado su noviazgo, que ambos decidieron casarse. Por tal motivo, ellos decidieron ir a las playas de Panama City, Florida para celebrar su boda, la cual costó apenas 200 dólares mientras que sus anillos matrimoniales le costaron 5 dólares.

“Nosotros estuvimos saliendo por dos semanas antes de la boda. Nosotros pasamos cada día juntos durante ese periodo y nos casamos el mismo día que Trey propuso la idea- nosotros nos escapamos”, narró la joven, cuya cuenta de TikTok ya supera los 276 mil seguidores.

Clara y Trey Bell sienten que hicieron lo correcto

La pareja no duda en presumir su amor por todas las redes sociales.

En entrevista al sitio Kennedy News and Media, la boda fue tan espontánea que no tuvieron tiempo de tener invitados. Más adelante, la joven pareja le dio la noticia a sus familiares, quienes estaban completamente sorprendidos pero que no tuvieron problema en aceptar su impulsiva decisión.

Respecto a su matrimonio, ellos aceptan que se dio de una manera rápida, motivo por el cual sienten que todavía estaban en la luna de miel. Finalmente, Clara y Trey Bell aseguraron a sus seguidores que su boda fue una decisión correcta, pero que no todos deberían hacerlo.

¿Cuánto tiempo de noviazgo es ideal antes de casarse?

Hoy en día, las parejas invierten mucho más tiempo en el noviazgo, esto con el fin de postergar el matrimonio.

Un estudio basado en las respuestas de 633 mujeres casadas determinó que es entre los 3 años y 6 meses hasta los 4 años y 9 meses cuando las parejas se sienten listas para unir su vida en matrimonio. Antes de dar este paso, es importante que sepas las claves para disfrutar y tener la boda de tu sueño.

