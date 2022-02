Joven rifa boletos para Coldplay en México para poder pagarse Harvard

Joven rifa boletos para Coldplayen México para poder pagarse Harvard

Un joven estudiante de décimo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se encuentra viendo la manera de cumplir uno de sus sueños, pues fue seleccionado para realizar una estancia en Harvard Medical School.

“Para quienes no me conocen, me llamo Raúl Alejandro Miranda Ojeda, estudio Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México y he sido seleccionado para realizar una estancia en Harvard Medical School y un curso en Harvard T.H. School of Public Health”, publicó el joven a través de sus redes sociales.

Se ha destacado que Raúl debe reunir alrededor de 4 mil dólares, ya que el curso tiene un costo de 3 mil dólares, mientras que los mil restantes están pensados para traslados, entre otras necesidades, un aproximado de 81 mil pesos mexicanos y de los cueles se ayudará con la rifa de los boletos de la banda Coldplay en Méxcio.

Joven lucha por estancia en Harvard

También se ha dicho que el monto deberá efectuarse a más tardar el próximo 28 de febrero, por lo que ante la premura y la necesidad de conseguir tales cantidades de dinero, Raúl está rifando un boleto para ir a ver a Coldplay el próximo 3 abril en Foro Sol.

“Al participar en esta rifa me estás apoyando a alcanzar mi sueño y así impactar positivamente en millones de personas por medio de la investigación clínica”.

“Soy fan de Coldplay y me hubiera encantado ir al concierto, pero me veo en la necesidad de realizar esta dinámica para alcanzar la meta de $4,000 USD para costos del curso y traslado”.

Raúl rifa boletos de Coldplay

Como ya se mencionó, la rifa se realizará el próximo 17 de marzo, ya que el curso respectivo dará inicio a finales de ese mes. Para poder participar apoyando a Raúl, se debe cubrir el costo del boleto que es de 150 pesos.

Al realizar el pago se deberá enviar el comprobante junto con los datos personales a el siguiente link: https://forms. gle/Di3tn1yPqpbqPYbV9.

Una vez registrado estarás participando para ganar un boleto para poder ver a Coldplay.

El depósito se puede realizar a través de la CLABE: 058597000019348548 / Cuenta: 989676920015

Banco: BanRegio a nombre de Raúl Alejandro Miranda Ojeda

Cabe destacar que los resultados de la rifa serán publicados por el joven que se ha hecho viral en las redes al rifar boletos para el concierto de la banda Coldplay en México.

