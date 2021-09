Joven, tiktoker e indígena promueve su cultura desde TikTok

Desde la Selva Amazónica una joven, tiktoker e indígena va ganando popularidad en la plataforma de TikTok ya que enseña cómo es su cultura y forma de vida.

Esta chica llamó la atención de sus seguidores, desde que decidió compartir una práctica común en su cultura, ahora cuenta con más de seis millones, pero ¿qué hizo? tomó la larva de un escarabajo y la mostró a la cámara antes de comérsela.

Aunque es cierto, que algunas tribus que habitan en la Selva Amazónica viven aislados, de hecho el contacto con otros humanos podría acabar con ellas, pero no es así para todas, y entre estas últimas está la joven Cunhaporanga Tatuyo.

Joven, tiktoker e indígena se hace viral

Como te contamos, la joven, tiktoker e indígena llamada Cunhaporanga Tatuyo se hizo viral al comer una larva, pero es que la gente tiene curiosidad, por lo que le preguntaron "¿'Cunhaporanga, es verdad que realmente comes larva?'", y al mismo tiempo que dijo: "¡Claro que las comemos! ¿Quieren ver?", la joven procedió a deleitarse con el insecto.

Ahora en su canal busca promover más sobre su cultura y la forma de alimentación, además describe cómo son las costumbres de la comunidad donde Tatuyo se encuentra.

Cabe recalcar que su comunidad está en peligro de extinción, la cual se encuentra dentro de la selva de la Amazona en Brasil, por lo que la joven indígena publica sus actividades diarias que llevan a sus seguidores a un mundo desconocido, lejos de las comodidades y modernidades del mundo actual.

¿Cómo usa internet?

La comunidad Marubo, donde la joven, tiktoker e indígena Cunhaporanga Tatuyo pertenece, recientemente tuvo acceso a internet por lo que ya se está acaparando las redes sociales. Tatuyo cuenta que la misma gente brasileña no conoce a los indígenas, y de esa falta de información se han despertado toda clase de estereotipos terribles, como que los indígenas son gente floja e infeliz.

La comunidad de Cunhaporanga Tatuyo hace poco comenzó a tener internet.

¿Por qué se piensa que son infelices?

Las personas piensan que las tribus amazonas son infelices, esto porque el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en 2015 dijo que "Los indios no hablan nuestro idioma, no tienen dinero, no tienen cultura" donde agregó "Son nativos. ¿Cómo pueden tener el 13 por ciento de nuestro territorio nacional?".

Joven orgullosa de su cultura

Pese a los enigmas que genera pertenecer a una tribu, la joven, tiktoker e indígena Cunhaporanga Tatuyo le muestra al mundo cómo se vive el la Amazonia.

Pese a los comentarios hechos por el Presidente brasileño sobre los indígenas de Brasil, Cunhaporanga Tatuyo se considera brasileña y asegura que habla perfectamente portugués, no obstante, se siente tremendamente orgullosa de sus raíces indígenas y de poder, finalmente, mostrarlas al mundo.

Aún así su preocupación, es poder aportar a la cuenta de internet mensual de $65, para poder seguir compartiendo sus costumbres. "Es realmente caro", dijo.

La posibilidad de regresar al aislamiento digital debido a la falta de fondos, ha llevado a Cunhaporanga Tatuyo, joven, tiktoker e indígena, a pensar en su próxima hazaña para poder recaudar el dinero suficiente que le permita continuar con su carrera como estrella de TikTok.

