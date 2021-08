Joven se vuelve viral tras celebrar que compró su primer refri

Un joven de Argentina se hizo viral tras compartir una publicación con su grupo de amigos, en la que aparece mostrando que había comprado su primer refrigerador, publicación que generó gran sensación en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Mariano Cantero compartió con sus amigos que después de tanto tiempo de ahorrar, finalmente pudo comprar su primer refri con su propio dinero y sin la ayuda de sus padres.

El joven de 18 años de edad aseguró que para muchos el hecho puede ser insignificante, pero para él es un gran logro en su vida. "Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso", escribió.

El joven fue reconocido por los usuarios

Poco después de la publicación los usuarios comenzaron a mandar mensajes de apoyo para el joven. "Mariano no es una boludez! Hace un año vivo sola y sigo con heladera prestada. Todo cuesta un huevo hermano sentite orgulloso! Te felicito", indicó una usuaria.

Durante una entrevista para el medio argentino La Nación, Mariano señaló que desde que se había mudado pensaba en comprar un refrigerador, lo esencial para su casa, "Quise presumir la heladera que compré con mi esfuerzo, sin plata de mis padres".

Durante la entrevista, Cantero relató cómo fue el día que se vio en televisión por primera vez luego de que la foto se hizo viral en las redes sociales, reconociendo que no lo podía creer y que estaba muy sorprendido.

Mariano tiene tres trabajos

Mariano y su amigo.

“Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche de repartidor. Había visto que tenía demasiados likes, mensajes felicitándome y cuando me mandaron una foto de que yo aparecía en la TV frené para mirar el celular y te juro que me quebré, no podía creerlo, me partió el corazón”, confesó.

Mencionó que tenía tres trabajos; “El primero es con el que me mantengo y ahorro, de delivery en una rotisería; después trabajo en un comedor, ayudo dos veces por semana; y el tercero es una barbería, lo hago en mi tiempo libre cuando quiero una plata extra”, relató.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.