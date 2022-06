Joven roba carro y pide que no ser acusado a su mamá para que no lo regañen

Joven roba carro y pide que no ser acusado a su mamá. Así es como inicia la historia de una chica que contó su ‘story time’. La usuaria de TikTok @keemocion compartió que un día despertó y no encontró sus llaves y creyó que las había perdido, pero cuando salió de casa no vio su vehículo.

“Me desperté, tarde, para ir al psicólogo, entonces estaba buscando las llaves de mi carro. No las encontré y decidí irme en Uber, pero cuando salí tampoco estaba mi carro y dije: ‘Güey, no perdí las llaves, alguien me robó las llaves y me robó mi carro”.

Fue entonces que recordó que su roomie había tenido visitas la noche anterior y consideró importante interrogarlos a todos.

Joven roba carro y pide que no ser acusado

¿Por qué un joven roba carro y pide que no ser acusado a su mamá?

@keemocion continuó diciendo: “Me pongo a investigar: ‘¿Cómo te fuiste tú?’ A ver tú, mándame tu viaje de Uber’ y había uno que no podía comprobar como se había ido, un niño de 17 años”.

En modo Sherlock Holmes, la chava decidió investigar dónde vivía el joven y cuando lo encontró le empezó a hacer preguntas, obvio, el joven roba carro estaba asustado.

“Y de la nada, el morro no tenía la captura de mi casa a la de él, tenía la captura como de tres kilómetros de mi casa y de ahí a su casa y le dije: ‘¿Cómo llegaste de mi casa a ese punto donde pediste el Uber?”, contó la afectada.

Fue entonces que al verse acorralado, el menor no tuvo más remedio que confesar su crimen y aceptó haber tomado sin permiso el automóvil.

Te puede interesar: Ladrón se dispara accidentalmente en la pierna mientras intentaba robar una casa

Joven roba carro y pide abrazo a la víctima

Se roba un carro, se le descompone, lo abandona en un Oxxo, pide no ser acusado a su mamá y la mamá asegura que su hijo no sabe manejar.

La usuaria de TikTok continúa su historia del joven roba carro: “Total que me dijo que con mi carro quiso ir al Oxxo, pero mi carro se chingó y lo tuvo que dejar ahí e irse en Uber”.

“Todavía lo tuve que manipular en modo piscis para que me dijera donde estaba mi carro porque le dije: ‘No hay pedo si te lo llevaste, solo dime donde está porque yo lo compré con mi dinero, con mi trabajo, no hay pedo si se descompuso, yo lo arreglo, pero dime donde está. Cuando me confesó donde estaba mi carro, me dijo que si le podía dar un abrazo y ¿sabes qué pasó? Lo abracé”, contó.

Cuando localizó el coche la joven cio que el daño sí era significativo. “Lo peor es que el vato me dijo que por favor no le dijera a su mamá, guey, como no le voy a decir a tu mamá, quién chingados me lo va a pagar, ¿tú? ¿vendiendo picafresas? No creo”.

Y cuando la tiktoker acudió con la mamá, la mamá aseguró que su hijo no sabía manejar y que no había sido él. “Entre más me acuerdo más me enojó”, dijo la joven, quien no daba crédito que el joven roba carro y pide que no ser acusado a su mamá.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!