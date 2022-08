Joven revela a su abuelo que es gay, este con 92 años le dice “te queremos libre”

Es bien sabido que los prejuicios hacia la comunidad LGBTTTIQ+ permanecen, sin embargo varias décadas anteriores esto era aún mayor, por lo que personas de la tercera edad aún tienen muchos prejuicios. Pero un ejemplo de la visibilidad que se ha logrado fue cuando joven revela a su abuelo que es gay y su reacción es increíble.

En La Verdad Noticias pondremos un poco de contexto al tema, muchas personas de anteriores generaciones crecieron con muchos prejuicios en torno a la diversidad sexual eso hace que sea común que en la actualidad existan personas que no se sientan con la seguridad de “salir del closet” por miedo a lo que sus familiares puedan pensar, sobretodo de la tercera edad.

Esto no ha ocurrido con el joven del comienzo ya que le dijo a sus abuelos que era homosexual. Aquí su tierna historia.

Joven revela a su abuelo que es gay

El abuelo tiene 92 años, pero la respuesta que le dio a su nieto al saber que es gay es increíble.

Abel Pérez es un joven que decidió tuitear lo que le pasó, lo que no pensó es que dicho tuit se volviera viral y es que el joven revela a su abuelo que es gay, el señor es un anciano de 92 años.

"Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene", escribió en el tuit, en el cual adjuntó una grabación de la conversación que tuvieron en la que se escucha lo siguiente.

"Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son…”

El abuelo de 92 años agregó: “Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y que seas libre", señalaba el abuelo a su nieto.

Te puede interesar: Mujer lleva a marcha gay a esposo homofóbico, “lo que te choca te checa”

Reacciones por la revelación de un joven gay

Las reacciones de felicidad de las personas que apoyan al joven no han sido pocas.

Las palabras del abuelo emocionaron tanto al joven que aseguró que “Son las únicas personas que sé que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar".

“k monoo m alegro xti amoree”

“me muero de amor”

“Me alegró mucho”

“puedes estar orgulloso de la familia que te ha tocado nene”

En cuestión de días, la historia de Abel se volvió viral acumulando miles de ‘Me gusta’ y todo tipo de comentarios y sin duda luego que el joven revela a su abuelo que es gay y tras la reacción de este, el chico se ha mostrado sumamente feliz.

