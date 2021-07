Joven renuncia a su empleo por no tener vacaciones y juzgan en redes

El joven de nombre Javier recibió diferentes comentarios por los cibernautas y hasta lo catalogaron que era uno más de la generación de cristal, ya que habría renunciado a su trabajo por no tener vacaciones.

Hay que destacar que se trata de un joven que expuso su caso en Twitter en donde contó que renunció a su trabajo porque no tendría vacaciones y por ese motivo fue duramente criticado en redes sociales.

Si recordamos, fue el pasado 28 de junio cuando el joven de nombre Javier Vásquez, originario de Colombia colocó la razón por la que renunció a su trabajo y explicó que fue porque no le querían dar vacaciones, algo que no estaría dispuesto a tolerar.

Deja su trabajo y lo atacan en redes sociales

"Me negaron las vacaciones y renuncié".

Eso fue lo que colocó en Twitter, el joven colombiano, por lo que su publicación obtuvo más de 15 mil me gusta y decenas de comentarios, tanto que se volvió viral.

No queda duda de que las vacaciones sin duda son indispensables para el buen desempeño de un trabajador. Sin embargo, ante la necesidad de tener un ingreso algunos aseguran que renunciarían a ellas.

Por si fuera poco, como es costumbre, lo apodaron como uno más de la generación de cristal y es que este caso que ya se hizo viral y está dando mucho de qué hablar en las redes sociales.

Las críticas en redes sociales

En redes sociales recibió severas críticas en su contra, pues con más de 16 mil likes y múltiples comentarios, el joven recibió varios señalamientos que lo catalogaron como uno más de la “generación de cristal”.

Sin embargo, hubo comentarios de apoyo en los que reafirmaron que no se debe permitir la explotación laboral: “¿Venimos de una pandemia y un decrecimiento económico, es tiempo para descansar?”; “Y después dicen que no hay trabajo y que no contratan a nadie. De verdad que son la generación de cristal jajajajaja”;

Otros comentarios señalaron que: “Él está haciendo un reclamo por la negación de sus derechos laborales, y leo a muchos justificando explotación laboral y la negación de DERECHOS LABORALES”; “Soy solo yo o en los comentarios hay mucho "jefe hp" justificando la negación y diciendo "de malas mijo"?

Cabe destacar que otros cometarios sobre el empleo del joven se destacan los siguientes: “Dejen de justificar la hijueputez empresarial”; “Si todos los trabajadores manejarán el mismo nivel de dignidad por los derechos, ningún empleador podría seguir jugando con la ley que los respalda”; “Felicitaciones brother.

