Joven rechaza millonaria herencia, descubre porqué

Cada quien sufre a su manera, pero esta crisis económica en la que el mundo y sobre todo México ha sufrido por varios meses, ha dejado a muchos redireccionando sus sueños y haciendo hasta lo imposible para tratar de ganar un extra, pues la realidad es que ya no alcanza el dinero, para mucho.

En ese sentido, todos deseamos que alguien nos regale, tantito dinero,¿Qué sé yo?, un millón de pesos, o mejor aún, de dólares, pero eso solo pasa en las películas, pues es fácil imaginar estas historias, pero vivirlas es uno en un millón.

Como lo que le pasó a Marlene Engelhorn, caso que se ha vuelto tendencia mundial, pues decidió rechazar millonaria herencia, por lo que dejó ahora sí que a todo el mundo con el ojo cuadrado.

Rechaza herencia millonaria

La mujer decidió aceptar el 10%

La mujer de apenas 29 años de edad, estudia la carrera de Lengua y Literatura alemana en Viena, pero lo que pocos sabían es que su abuela es una de las fundadoras de BASF, empresa dedicada a la fabricación de químicos, plásticos, servicios, petróleo, gas natural, e innovadoras y útiles soluciones para la agricultura, por lo que ya se imaginaran como de cuanto hablamos.

Pues tan solo,el año pasado tuvo ganancias de más de mil 622 millones de pesos, la mujer decidió aceptar únicamente el 10% de todo el imperio que se le estaba otorgando.

¿Por qué la rechazó?

Decidió ganarse su propio dinero

La casi mega millonaria, decidió no aceptar el dinero, puesto que alegó que no le correspondía al no trabajar por él, es decir que sería injusto gozar un dinero por el que no tuvo que esforzarse.

“No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia. Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, indicó la joven de acuerdo a medios locales.

