Joven pide disculpas en Transmilenio, su tía lo obligó y así le enseñó a respetar

En redes sociales circula un video donde un joven pide disculpas en Transmilenio, el chico se había colado en el transporte, por lo que al ver lo que había pasado su tía le obligó a pedir disculpas.

Fue así que el jovencito, Jorge Fernández, tomó el micrófono y se subió al transporte a compartir una valiosa lección a los demás usuarios, pues reveló que se había colado en el Transmilenio, pero que se encontraba arrepentido.

Pero luego se supo que su tía lo obligó a contar su historia, si no, le diría todo lo sucedido a su madre

Joven pide disculpas en Transmilenio

Tía le da una lección a su sobrino y el joven pide disculpas en Transmilenio.

“Mi nombre es Jorge Fernández” comienza el video viral “y lo que pasa es que mi primo Sergio me hizo el favor de recogerme en la estación de Paloquemao porque me colé, y si no me iba a llevar el policía”, dijo inicialmente el muchacho.

Durante ese momento la tía que se encontraba grabando la escena, lo interrumpió y le pidió que contara: “Exacto. Diga que su mamá le dio la plata”.

“Mi mamá me da plata para los pasajes y decidí gastarme la plata de los pasajes en unos helados y el señor agente tuvo la amabilidad de detenerme y hacerme un correctivo. Ahora me toca pagar el correctivo por 260.000 pesos”, explicó el joven.

Mientras contaba su historia, la tía volvió a intervenir y le exigió decirles a los presentes: “Y embalé al bobo de mi primo porque soy menor de edad y tuvo que ir a recogerme… diga a ver”.

Era claro que el chico estaba nervioso, por lo que recomendó a los pasajeros que se encontraban en el Transmilenio que: “por favor no se colen si le dan la plata. Si no, personalice la tarjeta que sale más barato”.

Joven que es corregido por su tía es viral

Como era de esperarse el video se ha vuelto viral.

Mientras el jovencito hablaba la tía lo volvió a regañar diciéndole que cómo iba a colarse, cuando tenía conocimiento de que salía más barato con una tarjeta personalizada.

En ese momento los pasajeros comenzaron a burlarse del joven, quien expresó avergonzado: “Tía… qué más hago. Parce, qué boleta. Ya, tía”.

Aunque el video se ha hecho viral porque un joven pide disculpas en Transmilenio, al final del video, el primo también es obligado a disculparse. “No acoliten las entradas de colarse a sus primos”, dijo el joven con voz temblorosa. La tía orgullosa de su hazaña decidió que era momento de bajarse del transporte.

