Joven no reconoce a su novio que conoció en internet

En la actualidad es más frecuente encontrar pareja por medio de las redes sociales o apps para buscar pareja, pero muchas veces el día del encuentro no sale como se imagina, por ejemplo una joven no reconoce a su novio cuando lo fue a buscar al aeropuerto.

Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Guadalajara, la mujer llegó con globos a recibir a su novio, el cual había conocido por redes sociales, sin embargo aunque lo tuvo cerca no lo reconoció.

Cómo el momento fue grabado por las amigas la misma protagonista de la historia decidió subirlo a TikTok, donde relató brevemente cómo fue que no reconoció a su novio.

La historia quedó registrada en la cuenta de la usuaria @iris.mochilove y en el video se ve el desafortunado encuentro de primer momento, pero que al final si pudieron encontrarse.

El momento en que una joven no reconoce a su novio se hizo viral.

El video ya alcanzó más de 13 millones de vistas, y es que la forma en la que la joven está con globos de corazón esperando a su amado en el aeropuerto, la muestran visiblemente nerviosa mientras buscaba a su novio que conoció en redes sociales.

El joven es un chico de origen italo-argentino, pero por si fuera poco, ni ella ni él se reconocían ya que él tampoco lograba verla.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la joven sobre el clip.

Novios por internet

La tecnología acerca a las personas y en este caso cuando se iban a conocer en persona la joven no reconoce a su novio.

La chica explica: “Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes...”, escribió, pero afortunadamente los novios se encontraron.

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, dijo.

Pero aunque la joven no reconoce a su novio en su primera cita, reiteró que fue así que iniciaron su historia de amor: “Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, concluyó.

