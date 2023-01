Joven mujer afirma que está embarazada por brujería, asegura no tener ni novio

Una mujer aseguró que quedó embarazada por brujería, resulta que por medio de una cuenta de Facebook se dio a conocer la novedad; por lo que La Verdad Noticias te cuenta qué pasó.

Una joven dijo que "Fue el espíritu", quien la dejó embarazada, ya que a los 19 años y sin novio tiene un vientre gestando “algo” que fue producto de la magia negra.

Dicha historia no solo causó asombro, sino que también indignación porque la noticia fue anunciada por Facebook.

Chica queda embarazada por brujería

A los 19 años quedó embarazada, según ella, sin tener relaciones sexuales.

Resulta que la mujer forma parte de un culto de Malambo, ciudad colombiana de donde es oriunda, y a donde acude semanalmente. Ella no tiene novio, pero quedó embarazada. "Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada", detalló.

La historia, donde una mujer presuntamente quedó embarazada por brujería, se hizo viral debido a que en los últimos meses se ha notado un considerable incremento en las tasas de embarazos adolescentes.

Espíritu maligno embaraza a joven

El misterioso embarazo ha causado indignación, pues culpan a los padres por la falta de educación sexual.

La mujer dijo que el espíritu que la dejó encinta no es para nada bueno como quien lo hizo con la Virgen María.

"Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada", declaró al respecto.

Estas declaraciones indignaron a los usuarios quienes culpan a los padres por la falta de educación sexual que le han dado a su hija, aunque también hubo quienes creyeron que era un "milagro" al señalar que la adolescente efectivamente ha sido "bendecida" gracias al "espíritu".

"Muy poco se habla de Malambo: el lugar más mágico del Atlántico, en el que hace casi una década apareció el espíritu de Michael Jackson y hoy un portal de noticias informa que una joven fue embarazada por un espíritu. ¿Estamos ante la nueva venida del Mesías?", sostuvo un usuario de Twitter indignado por la noticia de una embarazada por brujería.

