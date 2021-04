Joven mexicano habla con agente fronterizo y se vuelve viral en TikTok

Durante las últimas horas, la plática entre un agente fronterizo con un joven mexicano se ha vuelto viral en TikTok, la cual tuvo lugar en el muro que divide a México con Estados Unidos y en La Verdad Noticias la traemos para ti.

En el video compartido por el portal Milenio Noticias, se observa al agente portando su uniforme con la cara cubierta y hablando español. Al inicio, éste le pregunta al joven si está grabando para YouTube y el adolescente le responde que es para TikTok.

"Quisiera ser estadounidense, pero nos tocó ser esto, ¿no?", comenta el joven mexicano de nombre Oswaldo, quien asegura ser originario de Puerto Vallarta, Jalisco, y que aseguró tener 17 años de edad.

La charla se volvió viral en Tik Tok

"¿Qué pasa cuando detienen a un migrante?", pregunta Osvaldo en este nuevo video viral. A lo que el agente responde que los detenidos son dirigidos a la estación, donde se revisa si tienen antecedentes penales y si no han cometido algún delito son regresados a México.

"Si no tienen (antecedentes penales), los regresamos a México, (...) y tratas otra vez hasta que lo hagas, o hasta que Dios quiera", explica el agente de la policía fronteriza de los Estados Unidos.

El joven le cuenta al agente que todavía estudia la preparatoria y que de no lograr cruzar a Estados Unidos, hará el examen a la Marina. Hecho que llamó la atención del agente quien probablemente tiene raíces mexicanas.

Otra de las curiosidades del joven fue sobre la cantidad de dinero que gana un agente de la patrulla fronteriza, además de preguntarle si también reciben alguna comisión por cada migrante detenido.

"Si arresto a 15 personas, a mí no me aumentan [el sueldo]. Mi pago es directo". El oficial dice ganar 2 mil 600 dólares a la quincena, que según él, en California no alcanzan para mucho.

