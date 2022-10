Joven llora al comprar un bikini, vendedora le critica cruelmente el cuerpo

El momento en que una joven llora al comprar un bikini se ha hecho viral, esto debido a que pese que el “body positive” va calando en la sociedad empoderando a las mujeres existe todavía “body shaming” del cual te hablaremos en La Verdad Noticias.

Resulta que en la actualidad aún existen ideales de belleza imposible pero que están tan arraigados en nuestra cultura por lo que todavía muchas personas son víctimas de humillaciones por su aspecto físico.

Este es el caso de Kayla Houlihan, una joven australiana que contó en TikTok la angustiosa escena que vivió cuando fue de compras y una vendedora le dedicó unas hirientes palabras por su aspecto físico.

Joven llora al comprar un bikini

Vendedora le dice palabras hirientes y joven llora al comprar un bikini

Kayla Houlihan, fue de compras, el objetivo era un bikini para sus próximas vacaciones, pero cuando entró en una tienda y una vendedora se le acercó y le preguntó que de cuántos meses estaba, una pregunta que sorprendió a la chica quien evidentemente no estaba embarazada.

"Así que yo le respondí: 'No, no estoy embarazada'. Y ella me dijo: 'Perdón, creí que estabas embarazada'", explicaba Kayla en su cuenta de TikTok. U

Luego del encuentro con la vendedora, la joven se sintió tan triste por lo que había sucedido que no pudo evitar sentir inseguridad con su cuerpo, al grado que dudó en ponerse el nuevo el bikini cuando estaba de vacaciones.

"Ahora tengo que ir a Queensland y usar el bikini después de haber recibido fat-shaming”, agregando: "estoy cansada de toda una vida de comentarios acerca de mi cuerpo".

Como se esperaba, las palabras de la vendedora causaron indignación en las redes sociales.

“Incluso si pudiera ver al bebé dando patadas, no tendría el descaro de preguntarle a alguien si está embarazada"

"A mí también me sucedió esto. Y es absolutamente mortificante"

Luego que la joven llora al comprar un bikini quiso dejar una reflexión, "Nunca le preguntes a una mujer si está embarazada, aunque casualmente lo esté. Simplemente no le preguntes" agregando: "¡No es asunto de los demás hacer comentarios sobre tu cuerpo!”.

¿Qué es el “body shaming”?

Es cuando alguien da una opinión sobre el cuerpo de otra persona.

El “body shaming” es cuando alguien se ha dirigido a ti (sin pedirle su opinión) con comentarios o preguntas como:

‘¿no crees que deberías adelgazar?’

‘estarías mejor con unos kilos menos’

‘estás muy delgada o delgado, deberías comer más’

‘eres muy bajita, deberías ponerte tacones’

También son mensajes que indiquen que ‘deberíamos’ cambiar de nuestro cuerpo o aspecto. Comentarios que, por supuesto, no hemos pedido, y que afectan nuestra autoestima, como el video viral de cuando una joven llora al comprar un bikini porque una vendedora le dijo embarazada.

