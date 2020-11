Joven le propone matrimonio a su novia en un Table Dance y se vuelve viral

Bien dicen que para el amor no hay barreras ni límites y así lo demostró un joven enamorado, quien acudió con todo y anillo al Table Dance donde su novia para proponerle matrimonio.

De acuerdo a varios medios, el video se grabó en un club nocturno para adultos en Miami y fue uno de los empleados que salía con una de las chicas que bailaba quien decidió hacer la propuesta de manera inesperada.

En las imágenes se puede ver como el hombre se arrodilla ante una mujer semidesnuda que estaba a punto de despojarse de todas sus ropas cuando su ahora prometido llegó hasta el escenario para ponerle el anillo frente a todos los clientes.

La chica, notablemente sorprendida y feliz aceptó de manera inmediata, acto seguido la pareja se besó y abrazó mientras de fondo el DJ quien amenizaba la pedida de matrimonio puso por un momento una balada para que los enamorados pudieran moverse al compás de la canción.

Los clientes del lugar, así como las meseras y demás bailarinas comenzaron a celebrar que la bailarina exótica y su pareja se comprometieron justo en el bar en donde ambos trabajaban y, aunque para ellos fue bastante romántico el momento, ha desatado una serie de comentarios en tono de burla entre los usuarios de redes.

Algunos compararon la épica historia de amor con el tema de ‘¿Qué pasó ayer?’ en donde los protagonistas contraen nupcias con una nudista cuando estaban totalmente alcoholizados y drogados.

No obstante hubo comentarios positivos pues aseguraban que el trabajo que la mujer hacía en el Table Dance no impedía que ella pudiera casarse y tener hijos, pues si ambos se aman no hay nada que pueda separarlos.

