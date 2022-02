Joven gastó mas de 30 mil dólares en cirugía estética para verse "perfecto"

Un jóven se hizo viral en redes después de revelar que tuvo que someterse a varias cirugías con un valor estimado en más de 35 mil dólares.

El británico afirma que a pesar de alcanzar su objetivo, no ha logrado ni logrará llegar a su concepto de perfección.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, hoy en día hemos podido ver en redes sociales que la cirugías estéticas se ha convertido en procesos quirúrgicos cada vez más frecuentes, uno de los casos más virales es el de Mary Magdalene, la estrella de TikTok adicta a cirugías, que ha mostrado su antes y después.

Jóven gasta más de 30 mil dólares en cirugía estética

Tuvo que viajar a Polonia y Turquía para realizarse las cirugías

Dale Saint Cullen es un joven de 28 años que se ha sometido a una cirugía estética con un valor de 35 mil dólares (717 mil pesos mexicanos), esto con el fin de cambiar su apariencia física para ser aceptado.

Dale se ha sometido a cirugías para cambiar su nariz, barbilla, mandíbula, labios e incluso ha cambiado sus dientes

De acuerdo al joven, la película "The Mirror", fue la encargada de convencerlo para someterse a tales procedimientos quirúrgicos, puesto que fomentaron el querer ser perfecto.

"En las redes sociales, nunca me di cuenta en ese momento, pero estaba mirando a estas personas que se veían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso".

Aunque logró tener el físico que buscaba, Dale Saint Cullen dijo que ahora se ha dado cuenta que nunca logrará llegar a la perfección.

"Me tomó un tiempo darme cuenta de que no es así como se ven en la vida real. Me di cuenta de que nunca lograré lo que estoy buscando. Realmente debes amarte a ti mismo desde adentro".

¿Cuál es la cirugía estética más realizada?

Usuarios de las redes presumen sus cirugías en las plataformas.

Las cirugías estéticas se han vuelto muy populares dentro de nuestra sociedad, ya que cada vez más personas deciden realizarse alguna intervención para mejorar su aspecto y encontrarse así mismas.

Hoy en día, ya no existen tantos prejuicios como antes, y las personas son conscientes de que para poder encontrarse cómodos con uno mismo, hay que verse bien por fuera como parte fundamental de todo el proceso.

De esta forma, la liposucción es la intervención de cirugía estética más popular en la actualidad.

