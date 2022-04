Joven finge ser personal de limpieza para entrar gratis a concierto de Coldplay

La acción de la joven ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Enya Aldape se hizo viral en redes sociales por presumir que entró gratis al concierto que Coldplay ofreció a finales de marzo pasado en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León y para lograrlo, la joven sólo tuvo que hacerse pasar como personal de limpieza del lugar.

A través de una serie de videos compartidos en TikTok, la joven regiomontana mencionó que tomó la decisión de asistir al Music Of The Spheres World Tour, por lo que procedió a vender una cámara fotográfica que tenía para así conseguir dinero y comprar su boleto, esto pese a que sabía que las localidades se habían agotado por completo.

Debido a que sólo pudo conseguir mil pesos, ella se resignó a disfrutar del setlist que cantaría la agrupación en su concierto fuera del Estadio BBVA. No obstante, vio una oportunidad gigante al descubrir que podría entrar gratis a cambio de registrarse para ayudar a limpiar el recinto una vez haya acabado el show.

Luego de hacer los trámites correspondientes y recibir su uniforme, Enya Aldape logró entrar a las instalaciones y presenciar el concierto. Al darse cuenta que el evento estaba por finalizar y que pronto tenía que cumplir con sus obligaciones, ella menciona que se escapó sin que nadie se diera cuenta, lo cual ha provocado que sea criticada por los fans.

Esta no es la única anécdota relacionada con la llegada de la gira de Coldplay a México, pues hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que una pareja de jóvenes de la CDMX viajó hasta Monterrey para disfrutar del Music Of The Spheres World Tour.

Lamentablemente, a una de ellas se le olvidó agarrar los boletos y se dio cuenta hasta que estaban a punto de abordar el avión que los llevaría a la ciudad regiomontana. Tras superar varios obstáculos, la pareja pudo cumplir su sueño de bailar y cantar junto a sus ídolos.

¿Cómo nació Coldplay?

Hoy en día, la agrupación británica se ha convertido en un referente de la música que ha cosechado millones de fans a nivel internacional.

Coldplay surgió en 1996 cuando Chris Martin y Jonny Buckland se conocen en la el University College of London y deciden formar una banda, la cual cambió de nombre varias veces: Pectoralz, Big Fat Noises y Starfish. Hoy en día y tras 25 años de trayectoria, la agrupación ha hecho oficial sus deseos de dejar de grabar música en 2025.

