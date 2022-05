Joven expone estafa en cafetería, le cobran hasta el pan que no pidió

Cada día es más común ver publicaciones donde los usuarios comparten, en redes sociales, sus molestias por las cuentas de bares y restaurantes, por ejemplo una joven expone estafa en cafetería.

Resulta que el punto llevó a la postura donde una joven que dice fue estafada en cafetería, fue porque le cobraron productos que ella no había solicitado y al momento de reclamarlo el personal del establecimiento le dijo que es obligatorio, por lo que el precio de la cuenta se elevó.

Le cobran un pan extra que no solicitó y le dicen que es su obligación pagar.

El que los clientes tengan más facilidades de exponer a las empresas hace que los dueños de los negocios estén más pendientes de lo que sale de ellos, como en este caso que ocurrió en la cuenta de un café que compró para su desayuno una joven, ella escribió:

"Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar".

Locales cobran de más

Pero el caso donde la joven expone estafa en cafetería no es el único.

Las opiniones en las redes sociales de Canarias se dividieron cuando un restaurante de San Sebastián de La Gomera, una cuenta asciende a 30 euros en un desayuno.

En el momento de pagar el desayuno, los comensales se sorprendieron al ver que añadieron a la cuenta un extra a tres pulguitas de lomo y bacón, en el que por añadir un suplemento, le salió 3 euros, 1 euro por cada bocadillo.

Y es que este tipo de estafas es cada vez más común por lo que los reportes de ellas son cada vez más comunes en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, en el que aunque muchos han sido críticos y han tachado de elevado el montante final.

Fue así que pese a que muchos están de acuerdo con la queja, como donde la joven expone estafa en cafetería otros más dicen que si hubiera querido algo más barato fuera a comprar al supermercado.

