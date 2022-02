Joven es plantado en su cumpleaños, rento un camión para 35 y llegaron 3

Joven es plantado en su cumpleaños, había rentado un camión para 35

TikTok cada vez se ha vuelto viral por compartir historias de todo tipo, como lo es de usuarios que desean festejar su cumpleaños junto a todos sus seres queridos pero lamentablemente también se pueden ver cientos de videos en los que algunos se llevan una gran decepción al ver que nadie asiste a sus fiestas.

Es por eso que recientemente en la red social de videos cortos comenzó a circular el caso de un usuario que ahorró para poder rentar un camión y poder festejar su cumpleaños junto a más de 30 amigos.

“Feliz cumpleaños a mí que renté un camión para 35 personas con ahorros para festejar y me cancelaron todos menos 3”.

No es para menos que el video se volvió viral debido a que todos comentaban culpando a los amigos del joven por no poder festejar con él su cumpleaños mientras que otros se apuntaban para festejar con él y que el dinero no fuera desperdiciado.

Internautas reaccionan al joven es plantado en su cumpleaños

Luego de que el video se volviera viral en las redes sociales, muchos internautas han compartido su opiniones en la publicación, entre las que resaltan las siguientes:

“En esta situaciones te das cuenta con quién cuentas, ánimo amigo”, “a dónde llegó?”, “Feliz cumpleaños se te quiere yo si voy”, “¿a dónde hay que llegar? “, “en donde te veo, llevo tequila !!!”, “feliz cumple no te dejes caer siempre habrá gente que no sepa valorar pero no es motivo de sentir mal vamos todos”.

El final feliz del joven

Cabe destacar que al parecer esta historia del joven plantado en su cumpleaños tendrá un final feliz ya que @Gerudito respondió a uno de los comentarios con un video más en el que aclaraba la situación y que sus amigos se pusieron en contacto con él para pasar la noche juntos el día de su cumpleaños.

