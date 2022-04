Joven enamorado viaja a Miami para conocer a su novia y lo dejan plantado

Daniel Barrera relató a través de TikTok la triste experiencia que vivió al viajar de Tenerife, isla de España, hasta Orlando para conocer a la persona con quien llevaban hablando hace más de tres años por redes sociales, sin embargo, se llevó una gran sorpresa pues lo dejaron plantado.

El usuario contó que viajó cerca de seis mil kilómetros para conocer por primera vez a alguien muy especial, pues se conocieron y empezaron a hablar por redes sociales, por lo que con gran emoción llegó a Madrid, desde donde abordó el avión que lo llevaría a Miami.

El joven viajó varios kilómetros con la emoción de conocer a la que sería su novia, pero al llegar al aeropuerto pasó algo insólito y completamente inesperado, pues la joven no se presentó a la cita.

Lo dejan plantado y se vuelve viral

Daniel explicó en su cuenta de TikTok que la joven a la que iba a conocer en Miami lo dejó esperando en el aeropuerto, pero eso no es todo pues además, lo bloqueó de todas sus redes sociales.

"Estoy esperándole, no ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados”, detalló.

El caso del joven enamorado se viralizó en redes sociales por donde ha acumulado millones de vistas y ha recibido todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes se pronunciaron y le brindaron su apoyo a Daniel.

"Si no es broma, se me parte el alma"; “me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Tras hacerse viral, el tiktoker compartió un nuevo video en el que explicó: “He perdido miles de euros, tres años de mi vida y ha jugado con mi salud mental, pero bueno, por lo menos he ido a Disney, he visto un cocodrilo y me he comprado una pistola”.

