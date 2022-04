"Todo se derrumbo" cuando sobria se percató de la confusión

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los festivales musicales y culturales más importantes de México, el "Pa’l Norte" en el Parque Fundidora de Nuevo León en el cual se presentaron grandes artistas de talla internacional como "The Strokes", "Maroon 5", "Hombres G", "Simple Plan", "Andrés Calamaro", "C. Tangana", entre muchos otros.

Por dicha razón es que muchos asistentes presumieron que fueron a este concierto en sus cuentas de redes sociales. Esto mismo fue lo que hizo una joven que hasta le tocó la fortuna de tomarse una fotografía con "su fan", "Luisito Comunica", pero luego de que el alcohol dejará su cuerpo y llegará la "cruda" realidad, tuvo que llevarse la sorpresa de que confundió al influencer.

El caso de esta joven nos recuerda un poco al que previamente te dimos a conocer aquí en La Verdad Noticias y es que hasta a los políticos les pasa y fue el caso de Samuel García que en su visita por California fue confundido con el campeón del boxeo, Saúl "Canelo" Álvarez.

"Luisito comunica es mi fan"

Regresando a la historia de la joven del "Pa´l Norte", fue a través de un video publicado en la plataforma de TikTok donde la usuaria Daniela Treco compartió su experiencia y lo que le ocurrió por estar pasada de tragos.

De acuerdo con Daniela, ella y unos acompañantes se encontraban cerca del escenario sorpresa, en donde saldría un artista y mientras esperaban, la joven detectó que a unos metros se encontraba "Luisito Comunica" y hasta le pidió una foto.

"En eso volteó y a dos metros veo a Luisito Comunica, volteó y le digo a Yamil… ¿ya viste quién esta ahí? Es Luisito Comunica, vamos a pedirle una foto", mencionó Treco, quien destacó que en ese momento estaba bastante "astral".

Más tarde, Daniela presumió las imágenes que se había tomado con el supuesto youtuber pero vaya sorpresa se llevó ya que sus amigas le dijeron que con quien se tomó las fotos no era Luisito.

"Ahorita que me levanto sobria, enseñe las fotos y vean, ‘ayer me tope con Luisito Comunica’ y me dicen ‘ese no es Luisito Comunica'", relató la joven con risas, mientras mostraba las fotos y un video que grabó la noche anterior.

¿Por qué es famoso Luisito Comunica?

Luisito Comunica alcanzó la fama a través de sus videos de viajes en la plataforma de You Tube, actualmente ha alcanzado alrededor de 68 millones de seguidores repartidos en sus diversas redes sociales.

Actualmente, se encuentra en ya en una faceta como empresario contando con su propia marca de ropa, "Rey Palomo" y los restaurantes que ha abierto, siendo el último , "Fasfú Burgers" el cual pretende tenga sucursales en Perú y Colombia, además de México.

