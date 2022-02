Joven duranguense se vuelve viral por rentarse para hacer fila en tu lugar

La propuesta del joven no demoró en hacerse viral por todo el Internet.

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus que se vive actualmente en México ha provocado que las personas hagan uso de su ingenio para poder salir adelante y un ejemplo inusual de ello es Misac D’amico de la Rocha, un joven originario de Durango que se renta para apartar el lugar de otros en las largas filas.

No se puede negar que a muchos no les agrada la idea de pasar horas y horas esperando tu turno en una fila, sobre todo cuando esta parece que no tiene final. Teniendo esta situación y sabiendo que tiene bastante paciencia, el joven de 17 años decidió ofrecerse a hacer este trabajo por ti a cambio de 60 pesos la hora.

El joven ofreció sus peculiares servicios en un grupo de Durango en Facebook.

El joven aseguró que ya se encuentra formando un grupo de amigos para extender su peculiar negocio.

“Hago fila en cualquier lugar que se me indique, 60 pesos la hora a cualquier lugar, como para la vacuna, banco, para boletos de entretenimiento o lo que sea”, se lee en el mensaje que publicó en el grupo ‘Mercado Libre de Durango’ en Facebook. Cabe destacar que el dinero lo utiliza para costear sus estudios universitarios, pues por el momento no tiene trabajo.

Joven argentino cobra por hacer fila para test COVID-19

Un caso similar ocurrió con Sebastián Pujador, un joven originario de Argentina que cobra por apartar un lugar en la fila para las pruebas COVID-19.

Esta no es la primera vez que alguien se hace viral por recibir dinero a cambio de hacer turno en largas filas, pues hace unos días se dio a conocer que un joven de 29 años de edad cobra 800 pesos argentinos ($156MX) por resguardar el lugar de otros para las pruebas COVID-19 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, Argentina.

Sebastián Pujardo, como se identificó esta persona ante el Diario de Cuyo, declaró que dicha iniciativa surgió luego de que perdiera su trabajo a causa de la pandemia y que ha recibido duras críticas por parte de quienes aseguran que es un vago que se aprovecha de la situación. Sin embargo, él dice que es su modo de ganarse la vida y que no se avergüenza.

¿Cómo es la situacion laboral para los jóvenes en México?

El 79% de jóvenes en México tiene problemas para encontrar trabajo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la pandemia del COVID-19 eliminó más de 1 millón de empleos formales en México y aumentó los obstáculos de los jóvenes para conseguir trabajo, pues encuestas señalan que uno de los principales motivos que le impiden integrarse al mercado laboral es la falta de experiencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales