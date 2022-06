Joven descubrió la infidelidad de su novio por un dedo en Instagram

Una mujer contó su historia de cómo supo que su pareja le jugaba sucio y es que la joven descubrió la infidelidad de su novio cuando vio detenidamente una foto publicada en las redes sociales.

Fue por medio de la cuenta de TikTok, que la usuaria @jeddamindtricks compartió todos los detalles del incidente, lo que provocó reacciones y comentarios de todo tipo en el proceso.

Joven descubrió la infidelidad de su novio

Un dedo pulgar fue el que derrumbó las mentiras de un hombre infiel.

Jedda cuenta que cuando navegaba en Instagram, encontró una foto en donde se ve el pedido de desayuno de una mujer, la sorpresa fue que reconoció el dedo pulgar de su entonces pareja, quien además solía pedir ese mismo platillo.

Con las evidencias en mano, la chica se armó de valor y no dudó en pedir explicaciones, pero el joven negó saber de lo que estaba hablando, a pesar de que, según Jedda, este la engañaba con la mujer que había subido la foto en cuestión.

Fue así que comentarios como: “Cuando atrapas a tu novio engañándote porque reconociste su pedido de desayuno y su pulgar en la publicación de Instagram de otra chica”.

¿Qué es capaz de hacer un hombre infiel?

El novio de Jedda le había sido infiel por dos años y medio.

“Me había estado engañando casi dos años y medio” contó Jedda en su cuenta de TikTok, pero como su historia comenzó a despertar mucho interés en los usuarios la joven proporcionó más detalles.

“¿Era la chica una amiga en común?”, preguntó una usuaria.

Jedda respondió: “Me ha pedido que no la involucre públicamente, así que mantendré el trato porque ella está pasando por lo mismo que yo, nos mintió a las dos”, respondió Jedda.

“Pero básicamente ninguna de nosotras sabía que la otra existía y cada una obtuvo una excusa diferente cuando la confrontamos después de que encontré las fotos y le envié un mensaje”.

Luego que la joven descubrió la infidelidad de su novio dijo: “No estoy segura de si ella todavía está con él, pero no me puse en contacto de inmediato y él todavía mantiene que no hizo trampa”. “Todo sucedió hace como una semana, pero cuando ella y yo comparamos lo que sabíamos, me di cuenta de que me había estado engañando casi los dos años y medio”.

