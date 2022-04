Joven descubre que está embarazada tras acudir a que le depilen el bikini

Descubre que está embarazada tras acudir a que le depilen el bikini y se hace viral

Una mujer ha revelado que no tenía idea de que estaba embarazada hasta que se depiló el bikini, una historia que ha sorprendido a la red y se ha hecho viral. La usuaria de TikTok identificada como Laura, estaba en medio de su primera depilación brasileña a los 17 años cuando la esteticista hizo el descubrimiento.

"Así es como descubrí que estaba embarazada al hacerme mi primera depilación brasileña", dijo en el video de TikTok que ha alcanzado más de 25.500 visitas.

"Tenía 17 años, era muy incómodo, vestía una falda corta, así que pensé: '¿Puedo dejarme la falda puesta, subirla y quitarme la ropa interior?'", indicó la usaria a la que podemos encontrar en TikTok como @crimpytoses.

En su video de TikTok Laura dijo que la depilación fue "súper dolorosa" y que sentía caliente la piel, por lo que lloró de dolor a pesar de que la esteticista le prometió que la cera no estaba demasiado caliente.

"Finalmente, me mira y me dice: 'No estás embarazada, ¿verdad?'", continuó Laura. "¡Y yo estaba como absolutamente no!"

Pero luego Laura tuvo que pensar realmente en cuándo fue su último período y se dio cuenta de que realmente podría estar embarazada.

“la primera persona que sospechó (que estaba embarazada) fue la señora que hacía la depilación brasileña porque dijo, '¡bish, eres débil!'".

Los comentaristas de TikTok expresaron su sorpresa y algunos compartieron sus propias historias sobre las formas extrañas en que también descubrieron que estaban embarazadas.

¿Cómo se depila la parte íntima con cera?

Para depilar la parte intima con cera es importante recordar que se debe comenzar la depilación de la región íntima de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, colocar la cera en el sentido del crecimiento del vello, retirar la cera en sentido contrario al crecimiento del vello y descartar la cera pues no se debe reutilizar, para evitar infecciones.

Si bien este procedimiento puede ser un poco doloroso, el dolor intenso no es algo normal, por lo que las personas deben estar alertas, tal como esta joven que descubrió que estaba embarazada mientras la depilaban y se hizo viral.

