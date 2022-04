Joven denuncia a restaurante que no le dio el empleo por no ser talla 7

La denuncia de la joven causó gran indignación entre los cibernautas.

Una joven dio a conocer de manera anónima que fue víctima de discriminación al momento de postularse para el puesto de hostess en un restaurante de sushi en la CDMX. El hecho ha causado gran indignación entre los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas contra el negocio, por lo cual los dueños tuvieron que salir a disculparse por lo ocurrido.

De acuerdo a la conversación que sostuvo la joven con el empleador de la empresa vía WhatsApp, ella no podía ocupar el puesto para el que se había postulado debido a que su talla no era la que requerían. No obstante, le dieron la oportunidad de ocupar otro cargo.

El sitio Terror Restaurantes expuso la discriminación que una joven sufrió al momento de buscar empleo.

La denuncia llegó a Terror Restaurantes MX, un sitio que expone los abusos laborales dentro de la industria restaurantera en el país, quien a través de su cuenta de Twitter le reclamó al negocio por cometer este acto discriminatorio y evidente caso de cosificación a la mujer.

Restaurante responde a críticas

Ante la ola de críticas que recibió en redes sociales, el restaurante lamentó lo ocurrido con la joven postulante.

Tal y como se esperaba, la discriminación que sufrió la mujer al momento de postularse al empleo no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas al restaurante. Recordemos que un caso similar ocurrió cuando una empresa se viralizó por pedir "burpees" como requisito de contratación.

Debido a que la situación se salió de control, la empresa restaurantera no tuvo más remedio que salir a dar una disculpa a través de sus redes sociales: “Lamentamos muchísimo la penosa situación y reprobamos de la manera más rotunda este tipo de manejos, que no sólo son ajenos, sino contrarios a la filosofía de nuestra empresa”.

El desempleo en México

El desempleo puede traer consecuencias psicológicas negativas como disminución de la autoestima, depresión, ansiedad, etc

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, más de 2.1 millones de personas en México no tienen empleo. Lamentablemente, esta situación empeoró con la llegada de la pandemia del COVID-19, ya que esta provocó que 312 mil trabajadores se quedarán sin ingresos económicos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales