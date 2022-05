Joven de Tijuana se vuelve viral en TikTok tras descubrir que salía con su primo

Marbella Beltrán, una joven originaria de Tijuana, vivió en carne propia uno de los chistes más comunes en México, el que dice que las personas del norte del país suelen tener relaciones amorosas entre primos.

Fue a través de su cuenta de TikTok (marbe.beltranb) que la joven, quien se mostró apenada, contó la curiosa historia de cuando salía con su primo y no lo sabía.

La joven salía con su primo sin saberlo

Todo es risa, diversón y memes sobre que en el norte se casan entre primos, hasta que revisas tu árbol genealógico y descubres qué tus papás son primos segundos. pic.twitter.com/ALBMkM74Kc — Notikpop (@SomosNotikpop) May 27, 2022

“Yo me acuerdo que me gustaba un muchacho, el punto es que una vez me acompañó a mi casa porque ya era muy tarde y le dije: ‘No, pues adiós’ y se quedó así de: ‘¿Vives aquí? y yo así de: ‘ah sí, por qué?’ y se quedó de: ‘es que mi abuelo siempre viene a esta casa’”, empezó a narrar Marbella.

La joven explicó que tras esas primeras palabras su pareja le nombró a la persona que su abuelo iba a visitar a esa casa, a lo cual ella respondió sorprendida: “Si, es mi papá, ¿por qué tu abuelo viene a visitarlo?”.

Y cuando parecía que todo se iba a aclarar llegó la bomba. El acompañante de la joven reveló que su abuelo y la persona que visitaba en la casa eran primos hermanos.

“Y en eso que sale mi papá y le dice: ‘Ey, sobrino’ O sea de verdad toda la escuela nos hacía bullying porque salíamos y éramos primos”, dijo entre risas Marbella.

Al final la joven reveló que aunque fue un momento sumamente extraño se lo tomó de la mejor manera, con humor.

“Fue algo muy bizarro, pero ya decía yo que estaba guapo porque era de familia, cómo no iba a estar guapo”, finalizó.

El video de Marbella Beltrán se volvió viral en redes

Como era de esperarse el video rápidamente se volvió tendencia en TikTok y otras redes sociales como Facebook y Twitter.

El clip cuenta actualmente con casi 200,000 reproducciones, poco más de 32,000 reacciones.

En Twitter el video se posicionó rápidamente entre las tendencias y los comentarios tampoco se hicieron esperar.

“Jajaja, tu historia me recordó al meme de: “La sangre nos hizo primos, pero el norte te hará mi esposa”, dijo uno de los internautas. “Primo lejano, primo enamorado”, dijo otro.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, en Twitter es común encontrar memes o chistes respecto al supuesto gusto de los habitantes del norte de México por relacionarse románticamente con sus parientes.

