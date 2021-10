Joven cuenta su inesperada historia al salir en Canal 5 “Servicio a la comunidad"

En redes sociales la historia de un joven se está haciendo viral, pues a través de Facebook compartió una fotografía de él cuando era un niño, junto con la foto confesó que salió en Canal 5, específicamente en la sección “Al servicio de la comunidad” pues lo habían reportado como desaparecido.

Años atrás el canal de la televisión mexicana solía pasar breves anuncios reportando a personas desaparecidas, para así ayudar a dar con el paradero de estas, sin embargo el trasfondo de la historia de Iván Razo, ha resultado bastante graciosa.

El joven compartió en sus redes sociales una foto de él años atrás, cuando sus padres lo habían reportado como desaparecido, pero no dio más detalles, hasta que uno de sus amigos comentó su publicación y le cuestionó dónde estaba en aquel momento.

¿Donde estaba el niño desaparecido?

En tono de broma el joven respondió que se había perdido por “pendejo”, pero dicha respuesta aunque desató la risa de su amigo no fue una explicación suficiente, por lo que de nueva cuenta fue cuestionado respecto a donde estaba.

Ante la insistencia el joven no tuvo más remedio que confesar la verdad, asegurando que se había quedado a jugar “maquinitas” en un ciber, pero al parecer el personal del lugar no se percató de su presencia y cerraron cuando él seguía adentro, por lo que finalmente quedó encerrado y no pudo regresar a su casa.

Se desconoce si esta historia es real o se trató de una broma por parte del joven, aunque lo cierto es que este inusual incidente ha parecido gracioso y ya se ha hecho viral en redes sociales, tal como los perturbadores videos que el canal ha subido.

Otro enigmático caso de canal 5 “Al servicio de la comunidad'

La historia de Selene sigue generando controversia

Una mujer que apareció en los anuncios de ‘Al servicio de la comunidad’ del canal 5 por más de 8 años, pero jamás pudo ser encontrada, es Selene Delgado. Existen muchas historias que rodean a esta joven, pero dado el tiempo que su anuncio fue transmitido se dice que nunca fue hallada. Una extraña teoría indica que en realidad ella nunca existió, pues se dice que no hay ningún registro de ella, de su desaparición o del contacto que la buscaba.

