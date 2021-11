Gran alboroto desató un animalito en Perú luego de que sus dueños se dieran cuenta que lo que tenían por mascota no se trataba de un perro sino de un zorro.

El hecho tuvo lugar en el Asentamiento Humano Nuevo Amanecer de Comas posterior a que sus dueños se percataran que no se trataba de un canino.

Todo comenzó debido a que el hijo de Maribel Sotelo buscaba una mascota y fue al centro de Lima a comprar una. Cuando lo llevó a la casa, dicho animal se encontraba herido, así que la familia lo cuido. El perro recibió por nombre “Run Run”.

En Perú, compran zorro pensando que era un perro

Joven compra un perro en Perú y descubre que le vendieron un zorro.

“Mi hijo ha ido a comprar porque quería una mascota. Chiquito parecía un perro, pero fue creciendo y fue diferente. Lo he tenido más de tres meses. Le ha costado 50 soles”, informó la mujer.

En breve tiempo, “Run Run” empezó a cazar distintos animales como gallinas, cuyos y hasta patos por lo que los dueños del animalito se dieron cuenta que no se trataba de un perro solamente.

¿Cómo descubrieron que el perro era un zorro?

Joven compra un perro en Perú y descubre que le vendieron un zorro.

“Al principio jugaba con los perritos, el problema ha sido que hace quince días empezó a chapar los cuyes, los patos… Yo llamé Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) antes que se escape, en junio, pero no tuve resultado. Recién ha venido la prensa y Serfor ha venido”, señaló Sotelo.

La dueña del zorro ha solicitado ayuda de las autoridades para poder trasladar al animalito a su hábitat natural y que también le ha causado algunos gastos de destrozos y daños que el animal ha ocasionado.

La Verdad Noticias informa que, de momento, miembros de la PNP del área forestal y Serfor han arribado al lugar para tratar de capturar al animal que anda suelto en la zona. “Que se lo lleven a su hábitat porque no es igual. No ataca, pero está atrapando a los cuyes. Me perjudica a mí porque los vecinos me cobran lo que se come”, añadió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.