Joven buscaba empleo y al enviar su currículum terminaron burlándose de ella

En redes sociales se hizo viral el caso de una joven que se encontraba en búsqueda de empleo y al enviar una solicitud a una de sus opciones, recibió una inesperada respuesta algo peculiar.

Y es que en lugar de recibir una respuesta de contratación, tuvo un texto escrito con sentido sarcástico burlándose de ella.

Joven sufre burla al enviar su curriculum y se vuelve viral

Mediante su cuenta de Tik tok, la mujer compartió que se puso en contacto con el área de Recursos Humanos de una empresa de San Francisco, para una vacante como bartender.

Sin embargo, la empresa le dio una respuesta agradeciéndole por haberse postulado; asimismo, el representante de la empresa inició con con un texto algo sarcástico "Imprimí su currículum en papel tamaño poster para que todo nuestro equipo pueda conocer su historia".

De igual forma se le indicó que existía la posibilidad de una entrevista presencial refiriendo que "nos encantaría poder conocerte y ponerle una cara al nombre del CV".

En el viral video de Tik Tok, la mujer explica que pensó que se trataba de una broma, sin embargo confirmó que no trabajaría con la empresa debido a las mala referencias que ha tenido.

"Si en alguna oportunidad me llamaran, probablemente no aceptaría porque me contaron algunas historias horribles sobre el lugar", afirmó en la red social

¿Cómo debe ser el diseño de un curriculum?

El diseño es parte fundamental de su creación.

De acuerdo a muchos especialistas, la parte más importante de un currículum vitae es el diseño y el contenido del mismo.

Este debe de tener una presentación amigable y que además la información se encuentre correctamente colocada, para que la lectura por parte del reclutador.

Hoy en día existen infinidad de páginas para hacer CVs con un diseño dinámico y descontracturado que cuentan con más de 1000 templates distintos para elegir el diseño que más se ajuste a tu perfil.

