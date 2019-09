Joven borracho se pone a llorar porque RBD no está en Spotify (VIDEO VIRAL)

En las fiestas mexicanas existen diferentes tipos de borrachos, está el que es buena onda y le cae bien a todos, el que es super mala copa y siempre quiere golpear a alguien, al que le gana el sueño y se queda dormido en la mesa del antro y el último por mencionar, el borracho sentimental, aquel que empieza a llorar por cualquier cosa.

Por lo regular las personas lloran en la peda diciéndole a sus amigos que los quieren mucho, aunque también suelen llorar recordando a sus ex parejas o con alguna canción que les recuerde algún momento en su vida. Esto es completamente normal pero hay veces que los borrachos sentimentales lloran por cosas bastante raras.

Un ejemplo de esto fue un joven de aproximadamente 18 años de edad, quien estaba en una fiesta y comenzó a llorar porque las canciones de RBD no están en Spotify.

Esto fue lo que dijo:

“RBD no está en Spotify y yo no entiendo porque, wey no mam$%s es que no tiene sentido, eran tan chingones, yo no entiendo porque no están…”

En el video se escucha como sus amigos no pueden parar de reír y no pueden creer la razón del intenso llanto de su amigo.

Los internautas y amantes del internet decidieron hacer viral este video y comenzaron a comentarlo y a compartirlo por las redes sociales hasta que llegó a cientos de páginas en Facebook y hasta diversos medios de comunicación.

Estos son algunos de los comentarios de la gente:

“Yo también los he buscado, me tuve que quedar llorando en silencio viendo que no están”

“No, ya volvieron a quitar la playlist”

“Evidentemente es triste que no estén, casi lloro también por eso”

“Estaba impactado de que no estuviera sálvame en Spotify”

