Joven ayuda a un hombre indigente, el momento se ha hecho viral

Momentos únicos que se viralizan en internet, por ejemplo cuando un joven ayuda a un hombre indigente, no solo le da dinero sino que además lo abraza y da palabras de ánimos.

La Verdad Noticias pudo averiguar que los hecho ocurrieron entre Callao y Alvear, pleno corazón de Recoleta, Argentina. De pronto un joven identificado como Marcos protagonizó una escena inspiradora junto con un hombre en situación de calle llamado José al que le dio comida y lo contuvo

Marcos se cruzó con José cuando este último pedía colaboración, pero Marcos no solo le ayudó con dinero sino que además lo abrazó, le dio palabras de aliento e hizo llorar a todos.

Joven ayuda a un hombre indigente

Abrazo y preciosas palabras de un joven a un indigente.

El momento en que un joven ayuda a un hombre indigente se hizo viral, por lo que Marcos habló con el medio Mediodía Noticias en Canal 13 para comentar cómo había surgido el momento.

Marcos dice que mientras caminaba vio José y lo paró, fue entonces que el joven no lo dejó continuar hablando y le tendió $500 para que pudiera comer algo.

“José no quería aceptar el dinero, me lo quería rechazar porque era mucha plata, $500, no me los aceptaba hasta que en un momento me dijo ¿Qué puedo hacer por vos?”, comentó Marcos.

Pero las palabras de Marcos a José es lo que ha llamado más la atención, el chico le dijo a José que levantara la cabeza y siguiera caminando, luchando como el resto de los argentinos.

Luego de esto, José no pudo más que llorar, lo que los llevó a fundirse en un abrazo.

“José me dijo ´estoy sucio, tengo olor´”, precisó Marcos y aseguró que no quería que lo abrazara, pero al final terminó permitiendo que sucediera.

Mujer graba abrazo de indigente y Marcos

Joven ayuda a un hombre indigente y se hace viral luego que una mujer publica el momento.

Adriana ha resultado ser la mujer que grabó toda la situación viral. “Todavía estoy conmovida, porque después me enteré lo que realmente había pasado. Yo tenía el teléfono apoyado, porque siempre estamos conectados. De pronto vi esa situación y saqué una foto, y saqué otra, y vi que el momento se prolongaba y me emocioné”, contó.

La mujer dijo: “En el momento en el que filmaba, únicamente pensaba que se lo tenía que mostrar a mis hijos, a mis amigos. Cuando uno suelta el teléfono se conecta con lo que sucede”, sostuvo.

La chica agregó sobre el video viral donde el joven ayuda a un hombre indigente: “hoy siento que quiero tener más contacto por esto. José nos viene a mostrar cuánto necesitan los argentinos, pero hay muchas otras personas así”.

