Joven asiste a su graduación en vestido rojo de lentejuelas y se vuelve viral

Muchacho usa vestido de lentejuelas en su graduación y se hace viral

Llegó la fecha más esperada para miles de jóvenes que han alcanzado el sueño de ser profesionales, y muchos de ellos esperan este emocionante momento para acudir a sus graduaciones de la forma más icónica posible,como en el caso de una estudiante de 16 años, que decidió portar un vestido rojo lleno de lentejuelas.

Las fotografías que su madre posteó en Twitter se hicieron viral de inmediato, tras demostrarle su cariño y amor al joven quien le fue fiel a su estilo y su forma de ser, además de su valentía para portar un elegante outfit.

"Todos han sido un gran apoyo, y su grupo de año ha sido increíble. Si dejas que tu hijo sea quien es, no sacarás nada más que lo mejor de él. Hay personas en el mundo que todavía no entienden, pero el sentimiento de aceptación, no puedes vencer ese sentimiento. Estoy muy feliz por él.", escribió en redes sociales la madre del joven.

Recibió mucho apoyo y admiración

Lentejuelas y el color rojo, elementos principales del atuendo

"Tan pronto como salió del auto, todos vitorearon y yo estaba llorando, algunos de los maestros estaban llorando, porque él estaba siendo quien quería ser", señaló su madre, quien continúo expresando en redes sociales esta experiencia, como muchas otras que hemos compartido en La Verdad Noticias.

Por otro lado, agradeció el apoyo que ha recibido, por parte de grandes estrellas, como Ru Paul's Drag Race, Michelle Visage, H de Steps y del Dr. Ranj quienes han retomado la historia del chico para alentar a otros.

La sensación del Pride

Recibió mucho apoyo

Al día siguiente el joven acudió a la marcha por el día del orgullo gay, en la cuál muchos admiradores y conocidos se le acercaron para reconocer el acto de valentía, Luego, en Pride, alguien en la marcha se le acercó y le dijo '¿eres el chico del vestido rojo? Creo que eres increíble'", concluyó la orgullosa madre.

