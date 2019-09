Joven arregla llantas ponchadas con "curitas" (VIRAL)

Alguna vez has ido todo feliz en el camino manejando y cuando menos crees de la nada comienzas a escuchar ruidos extraños y te percatas de que ese ruido proviene de una de tus llantas (f*uck), ya sea que un tornillo u otro objeto filoso o puntiagudo se haya incrustado o perforado tu neumatico, el estar en esa situación es bastante frustrante ya que aveces te llega a pasar donde no hay ningún talachero para que pueda parchar tu llanta o cuando tienes tu "gato" he intentas hacerlo por ti mismo no tienes ni la más remota idea de como hacerlo.

Los curitas lo arreglan todo.

Como les contábamos si tienen la mala suerte de que se les ponche una llanta a causa de los temidos tornillos en las carreteras o vidrios por botellas rotas, debes saber que es un gran problema, primero para buscar un taller y si en el caso de que tu tuvieras las herramientas el hecho de tu poderla arreglar es bastante "tedioso" y más si es bajo los rayos del sol.

De acuerdo a unos agentes de la policía en la localidad de Mission Viejo atendieron al llamado de un reporte de un hombre "sospechoso" que estaba junto a una camioneta color blanca que se encontraba estacionada a lado de la carretera.

Al hacer caso al llamado los agentes se presentaron al lugar de los hechos y encontraron a un hombre tratando de reparar dos llantas dañadas, los agentes creían que el sujeto las parchaba con un sellador o un parche, si no que lo hacía con baditas adhesivas de las ya conocidas como "curitas" (que bueno que no tenía el corazón roto).

El asombroso hallazgo pasó en una de las avenidas principales de la localidad, alrededor de las 6 am de la mañana, Las autoridades del condado de Orange informaron sobre el extraño caso en una publicación en la red social de Facebook.

En esta detallaron que ambas llantas del lado del conductor estaban reventadas y el sujeto de 26 años estaba intentando repararlas con los inusuales objetos con lo creemos nosotros son para ponertelos en la piel y no para reparar un neumático. El sujeto, cuya identidad no fue difundida, fue detenido bajo sospecha de estar bajo la influencia de las drogas.

