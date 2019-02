Joven arrasa con la foto que le mandó su prima; esconde una conmovedora historia

En internet muchas personas se han visto conmovidas, esto luego de que una usuaria publicará en Twitter una fotografía que detrás tiene una preciosa y emotiva historia.

Se trata de la internautas @aldanarufino, quien publicó una fotografía que le envió su prima por Whatsapp; la joven explicó que llevaría a su abuelo a comer pizza así como el anciano la llevaba a ella cuando era pequeña, sin embargo más tarde su prima le envió una foto de él preparándose para la salida.

En la publicación la joven compartió una captura de pantalla de la conversación y de la foto de WhatsApp donde escribió:

“Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como él me llevaba a mí cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mandó una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar”