Joven aprovecha inundación para surfear, pero sale mal

Hay ocasiones en las que la diversión y la imprudencia resulta ser la peor combinación, pues en muchos casos hemos visto que por andar jugando con el peligro, pueden haber graves repercusiones.

Cómo lo que le sucedió a un grupo de jóvenes, quienes aprovecharon las fuertes lluvias que se han presentado alrededor del país, provocadas por el frente frió, el monzón mexicano y la onda tropical número 24, que como se informó en La Verdad Noticias, están afectando a la mayor parte del territorio.

Tras el video difundido en redes sociales, salieron a relucir dos versiones, en una se señala que los hechos ocurrieron en Nuevo León, mientras que otros dicen que fue en Delicias, Chihuahua.

Video viral sale mal

Al principio de esta nota, relatamos que el protagonista del video no tuvo un final feliz, pues a este joven se le ocurrió tomar un colchón inflable y aprovechar que la inundación corría por un canal que desembocaba justo en una coladera.

En el clip, se aprecia cómo el joven se lanza por el canal que está justo al lado de lo que parece ser una autopista, se le puede observar confiado y feliz, disfrutando su viaje, pero en un instante todo puede cambiar, pues logra parar el colchón justo antes de caer por la coladera, momento en el que un compañero de travesuras, se acerca a él para detenerlo y que no pasara lo que precisamente sucedió.

Te puede interesar: Hombre hace cosplay de Son Goku para el día de su boda y se vuelve VIRAL

Joven cae a coladera

Joven se va por una coladera

El hombre se fue directo y sin escalas a la coladera, con todo y su colchón, hasta el momento no se sabe, que fue lo que ocurrió con el muchacho luego de que se hazaña saliera mal, hay quienes se han atrevido a decir que se encontraba bien luego de caer al vació, pero hasta el momento no se sabe nada concreto sobre su paradero, no obstante el video es un éxito en redes sociales, alcanzando más de 10 millones de visitas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram