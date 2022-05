Joven abandona a su novia en pleno asalto

En redes sociales, circula un video en el que se muestra a una pareja caminando por las calles de la colonia Polígonos 2 y 3 en Ecatepec, Estado de México, cuando es asaltada por un par de sujetos que iban armados en una motocicleta.

Ante el hecho, el joven suelta la mano de su pareja para arrancar a correr, dejando la atrás, mientras los malhechores la despojan de sus pertenencias,para después huir como si nada.

El clip ha levantado gran polémica en redes sociales, en donde internautas han comentado los hechos, descalificando el actuar del novio de la joven, tras dejarla a la voluntad de los delincuentes.

ROBO EN ECATEPEC��



Cámara captó el asalto a una joven que fue abandonada por su pareja en la colonia de Polígonos 2 y 3 en #Ecatepec, dos hombres a bordo de una moto le quitaron sus pertenencias y huyeron. Mientras que el presidente @FerVilchisMx no actúa ante la delincuencia. pic.twitter.com/27zMKxgz1B — Qué Poca Madre ���� (@QuePocaMadre_Mx) May 26, 2022

