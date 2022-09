Jimmy recuerda la vez que le ofrecieron 600 mil pesos por publicidad

Las redes sociales han ganado terreno conforme avanza la tecnología, prueba de ello es la red Tiktok, que a raíz de la pandemia logró acumular muchos más seguidores que cuando fue lanzada en 2016, y ahora muchos internautas utilizan esta app para crear o seguir a sus creadores favoritos.

Pero si hay uno contenido que llama la atención de todos en redes sociales, es el que realiza Jimmy, pues muchos esperan ansiosamente sus reseñas, pues este tiktoker se ha convertido en una fuente fidedigna para muchos jóvenes, pues de sus videos depende la compra de aparatos que se anuncian en diferentes plataformas.

El influencer ha logrado acumular más de 36 millones de seguidores en todas las plataformas disponibles, en donde cuelga sus vídeos cortos de “Pongámoslo a prueba”, que más tarde son compartidos, para que más usuarios sean testigos de que si los productos son buenos o si en realidad sirven.

Propuesta millonaria a Jimmy

Pero lo que más ha llamado la atención en estos días, sin duda es una confesión del mismo Jimmy, quien durante una entrevista en un podcast, reconoció que en una ocasión le llegaron a ofrecer 600 mil pesos por dar promoción a una tarjeta bancaria.

"He rechazado buenas sumas por un TikTok. Por un TikTok me ofrecían 600 mil pesos y les dije: 'no porque no es algo que yo pondría a prueba'. Tampoco era algo malo pero no va con mi contenido y la gente si lo ve, va a decir: 'este ya se vendió' y 600 mil pesos para mi que la gente diga ya se vendió, no lo vale", recordó el influencer.

Ante la revelación, en redes sociales los internautas que lo siguen quedaron sorprendido por las cantidades estratosféricas que le ofrecen a los creadores de contenido, por otro lado aplaudieron la honestidad del muchacho.

¿Cuánto gana un tiktoker?

De acuerdo a la investigación realizada por La Verdad Noticias, en promedio, un creador de contenido con un universo de medio millón de seguidores o visitas puede ganar hasta 450 dólares es decir la cantidad de 9 mil 200 pesos por mes, es preciso señalar que esta cantidad varía dependiendo de las promociones que le puedan ofrecer algunas empresas y el tipo de contenido que generen.

