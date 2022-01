Jenna Jameson, ex actriz porno revela que ya no puede caminar

La ex estrella fue quien reveló los problemas de salud que está viviendo/Foto: La Voz

La ex actriz porno, Jenna Jameson, ha revelado que padece el síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. Debido a este padecimiento, la “reina del porno” se encuentra hospitalizada y no puede caminar, debido a que siente debilidad en las piernas.

Jameson se volvió una gran estrella del cine para adultos durante los años noventa y comienzos de este siglo. A pesar de haber filmado pocas películas para aquella poca del cine porno, fue una de las pocas que supo construir primero una carrera por fuera de aquella industria y, luego, su propio imperio.

A través de su cuenta de Instagram, la ex actriz porno habló de sus problemas de salud, mientras estaba se la ve recostada en la cama de un hospital de Hawaii, la actriz contó que está internada y que los médicos le diagnosticaron este síndrome, el cual, aparece días o semanas después de una infección respiratoria o digestiva. Y solamente en ocasiones poco frecuentes, después de una cirugía reciente o una vacunación.

La ex actriz porno seguirá en tratamiento

En su video, Jameson comenta que ahora se encuentra en tratamiento para poder estabilizar su salud y regresar a casa: Estoy en el hospital y probablemente me quede aquí hasta que se complete el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Espero estar fuera de aquí pronto”, declaró.

Además, la ex estrella de cine para adultos aclaró que su padecimiento no está relacionado a la vacuna contra el COVID-19: “Esto no es ninguna reacción al pinchazo”, aclaró.

En el clip, Jameson brindó más información sobre su estado: “Estoy lidiando con un síndrome llamado Guillain-Barré. Estamos trabajando para mejorar. Solo quiero agradecerles por todos los mensajes que me han enviado por privado, realmente lo aprecio mucho”, mencionó.

La pareja de Jameson, Lior Bitton, había publicado este domingo un video en la cuenta de Jameson confirmando que había sido hospitalizada.

Al parecer, la ex actriz porno había estado vomitando durante dos semanas pero un día se cayó camino al baño, su falta de fuerza en las piernas impedía que se mantenga de pie. “Sus rodillas se doblaban, era como si sus piernas no pudieran sostener su propio peso”, explicó el empresario. Desde entonces, Jenna no ha podido volver a caminar.

¿Quién es Jenna Jameson?

Jameson se volvió empresaria tras su retiro del la industria XXX/Foto: New York Post

Jenna Jameson, cuyo nombre real es Jenna Marie Massoli, es una actriz pornográfica, escritora, modelo y empresaria estadounidense, conocida como “La Reina del Porno” y considerada como la artista más famosa del mundo en la industria del entretenimiento para adultos.

Según la revista Adult Movies News, Jameson ocupa el segundo lugar del Top 50 de las estrellas triple X de todos los tiempos y la New York Magazine llegó a considerarla un ícono cultural.

Es la fundadora, junto a su ex esposo, Jay Grdina, de la productora especializada en películas porno de alto presupuesto Club Jenna. Ha protagonizado más de cien películas para adultos, desde que comenzó su carrera en 1991 hasta que se retiró de la industria en 2011.

Actualmente la ex actriz porno de 47 años está casada con el empresario Lior Bitton con quien tiene una hija de 4 años de edad. Además, también es mamá de unos mellizos de 12 años.

