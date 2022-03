Jefe sorprende a empleados regalandoles bolsas Louis Vuitton como agradecimiento

Un jefe generoso ha derrochado miles de dólares al regalar a su personal lujosos bolsos Louis Vuitton como agradecimiento por su arduo trabajo durante la pandemia.

El Dr. Yousif Chaaban, un dentista de Canadá, le compró a cada uno de los integrantes de su equipo su propia bolsa, que puede costar más de 1,300 por pieza. El dentista, propietario de Oxford Dental en Edmonton, Alberta, fue filmado realizando el extraordinario gesto en un video que ahora se ha vuelto viral.

El Dr. Chaaban ha sido etiquetado como el "mejor jefe de la historia" después de los regalos que le hizo a su personal, lo que se puede observar en un video de TikTok publicado por su empresa.

Le regalo una bolsa a cada uno de sus empleados

En la grabación, se le puede ver arrastrando docenas de las icónicas bolsas por un centro comercial. El clip dice: "¡Nuestro jefe sorprendió a nuestro personal con bolsos Louis!

¡Quería agradecernos por trabajar tan duro durante la pandemia!"

El video ahora ha sido visto millones de veces y tiene más de 217 mil me gusta. Además ha hecho que la gente hable, y muchos dicen que no podían creer la generosidad del jefe.

Uno bromeó: "¿Estás contratando?" Mientras que otro intervino: "¿Cómo aplico?". Otros admitieron que solo pueden soñar con que sus jefes hagan tal cosa.

Recompensó a sus empleados por su trabajo en la pandemia

Una persona señaló: "Mi jefe me hizo daño emocional". Mientras que otro dijo: "Mi jefe a veces ni siquiera da los buenos días".

Un espectador afirmó: "Mi jefe me dio una tarjeta de regalo de 10 dólares para Starbucks, y luego me devolvió la llamada porque me dio la tarjeta equivocada. Tenía la intención de darme una de 5".

Los bolsos de Louis Vuitton suelen ser costosos y pueden hacer retroceder a los compradores , e incluso los artículos de segunda mano alcanzan sumas increíbles.

