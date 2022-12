Jefa le regala bolsa Louis Vuitton falsa

Las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta de comunicación entre personas desconocidas, ya que estos medios tienen un gran alcance, sin importar el idioma o la distancia que se tenga por lo que suelen hacerse virales, como fue el caso de una mujer que recibió una bolsa Louis Vuitton falsa.

Sí, así como se lee, una mujer contó cómo en una ocasión quien fuera su jefa decidió hacerle un obsequio, el cual en principio resultó ser algo sumamente emocionante, pero que terminó convirtiéndose en una total decepción.

La historia que mencionamos en La Verdad Noticias lo contó una mujer que tiene una empresa de servicios domésticos y que decidió contar su anécdota para que las personas lo supieran.

La historia se viralizó en TikTok ya que la empleada dice que una de sus jefas le regaló una bolsa de la marca de lujo Louis Vuitton, pero que luego de emocionarse se enteró de que era falsa.

La mujer, se identificó como Mónica Rodríguez y dijo que era la primera vez que trabajaba con esa clienta que identificó como “señora Chanel”, por lo que no podía contener su emoción cuando la inquilina de la vivienda le regaló la bolsa.

Pero resultó que la jefa le dijo que ya no la necesitaba. Sin embargo, pasó de la alegría a la decepción al darse cuenta de un inesperado detalle que le dijo la mujer.

“Es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió”, dijo la clienta.