Jaime Maussan habló de Mafe Walker la supuesta “médium interdimensional”

Luego que Mafe Walker hiciera su aparición en Venga la alegría donde habló sobre ser una “médium interdimensional”, la originaria de Colombia se hizo viral en redes sociales, por lo que muchos dieron su opinión sobre ella, fue así que Jaime Maussan habló de Mafe Walker.

Como se ha mencionado en La Verdad Noticias, Jaime Maussan es considerado uno de los expertos y divulgadores del fenómeno extraterrestre más importantes del país.

Fue así que además de hablar de los avistamientos de OVNIS en Tijuana y la comunicación que supuestamente buscan establecer con la raza humana, el ufólogo dirigió unas contundentes palabras a Walker.

Jaime Maussan habló de Mafe Walker

Cuando Jaime Maussan habló de Mafe Walker pidió no dejarse llevar por personas que ponen en duda la seriedad del tema.

Cuando Jaime Maussan fue cuestionado sobre Mafe Walker, el ufólogo respondió: “Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no (hablemos de ella)”.

Agregó: “No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las... Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona”.

Además Maussan señaló: “La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”, comentó después.

Así mismo, dio un contundente consejo, pidió público no dejarse llevar por personas como Mafe, que ponen en duda la seriedad del tema y señaló que hay posibilidades de establecer comunicación con los extraterrestres.

“Este es un fenómeno serio, encontraremos los medios de comunicación; por lo pronto, sabemos que lo podemos hacer a través del código binario de las computadoras y seguramente que vamos a encontrar la forma de establecer un intercambio con ellos”, dijo Maussan.

Jaime Maussan habla sobre los OVNIS

“Estamos viviendo algo espectacular”, dijo el ufólogo mexicano.

En cuanto a los OVNIS que se han viralizado en redes sociales el periodista enfatizó que está sucediendo algo “espectacular”.

“Nos hablan de una presencia inteligente, de un fenómeno que ya pretende iniciar comunicación con los humanos. Estamos muy cerca de lograr que las autoridades consideren que este fenómeno no es de la tierra y en ese momento, estarán obligadas a iniciar un proceso de comunicación”, dijo Maussan emocionado sobre el avistamiento OVNI.

“Entonces, hay que estar muy emocionados, hay que disfrutar de este momento, somos la generación que está viviendo el cambio de historia más grande de todos los tiempos”, exhortó, no sin antes que Jaime Maussan habló de Mafe Walker.

