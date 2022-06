Jaime Maussan habla sobre los avistamientos OVNIS en Tijuana, Rosarito y Mérida

Luego de que en redes sociales se reportaron varios avistamientos OVNIS en Tijuana, Rosarito, Mérida, EEUU e incluso Colombia, el periodista y ufólogo Jaime Maussan ha hablado al respecto.

La madrugada del lunes varios usuarios de diversas redes sociales comenzaron a subir videos e imágenes donde mostraban la presencia de naves espaciales, las cuales se veían como extrañas luces.

Fue así que el temor se expandió en todo el mundo y se comenzó ha hablar sobre una posible invasión extraterrestre.

¿Qué dijo Jaime Maussan de los avistamientos OVNIS?

OVNIS en el cielo de Tijuana, Mérida y parte de Estados Unidos.

Cómo se recordará en La Verdad Noticias, los avistamientos OVNIS se dieron principalmente en:

Tijuana

Baja California

San Diego

Mérida

California

Medellín

Tras los reportes de supuestos avistamientos de extrañas luces en el cielo de Tijuana, Mérida y parte de Estados Unidos, Jaime Maussan ha hablado al respecto.

El periodista y ufólogo dijo que estas luces no son luces de bengala ni drones, explicó: “Hacían movimientos, hacían figuras geométricas, se ponían en dos líneas y todo esto sobre el mar a una gran distancia de la costa. Por tanto, sabemos que no son drones, sabemos que no son bengalas”.

Maussan aclaró que las luces se vieron simultáneamente en varios estados y países y que es muy difícil que dron en San Diego pueda verse desde Tijuana y Mérida; en el caso de las bengalas estas no duran lo suficiente como para mantenerse por tanto tiempo en el cielo.

Invasión extraterrestre o solo avistamiento de OVNIS

Los avistamientos fueron noticia internacional.

El que partes de México, Colombia y Estados Unidos vieran extrañas luces durante la misma hora y noche, causó revuelo e inclusive se volvió noticia internacional.

Medios internacionales retomaron la noticia, en donde se preguntaban qué habían sido estos supuestos OVNIS de Tijuana y Mérida en realidad.

Cadenas internacionales como Fox News, CBS, ABC News entre otras, hablaron antes que Jaime Maussan, sobre los avistamientos OVNIS, los cuales hasta el momento no tienen explicación.

Investigación completa de los sucesos ocurridos la noche de ayer en Tijuana, Rosarito, Primo Tapia, San Diego: pic.twitter.com/mGTcwkBSzt — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 29, 2022

