Internautas comparan a Mon Laferte con Mike de Stranger Things

Tras la protesta de Mon Laferte en los Grammy Latinos, la cantante ha estado en boca de todos y los internautas no podían dejar la oportunidad de ponerse creativos en las redes sociales y hacer memes, imagenes o videos sobre la situación pero una de las más comentadas ha sido la comparación del look de la hermosa chilena con Finn Wolfhard quien hace el papel de Mike Wheeler en Stranger Things.

La cantante actualmente tiene el cabello corto y oscuro, es por eso que fue comparada con Mike Wheeler.

Por otra parte miles de personas han comenzado a hacer memes manifestando diversas situaciones y aunque para algunas personas es hilarante hay que recordar que la acción de la mujer chilena tiene como finalidad defender a su país y a su gente.

¡Contundente mensaje!

"En Chile torturan, violan y matan", podía leerse en el cuerpo de la artista, que también llevaba en el cuello un pañuelo verde como símbolo de reivindicación de la legalización del aborto.

Ya en la ceremonia, Laferte fue galardonada con el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, y aprovechó su discurso de agradecimiento para llamar de nuevo la atención sobre la crisis que atraviesa su país, leyendo una décima de la cantaora chilena La Chinganera.

Esto fue lo que dijo:

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia".

Esas fueron las palabras de Mon Laferte las cuales han sido compartidas por miles de personas en las redes sociales y en distintos medios de comunicación.

