Intenta sentarse sin cubrebocas junto luchador y esta es la inesperada reacción

Debido a la pandemia que enfrentamos por el coronavirus el uso de cubrebocas se ha vuelto algo indispensable para disminuir el contagio de la enfermedad, sin embargo existen algunas personas que se resisten a utilizar esta medida de seguridad, tal es el caso del protagonista de este video viral, que intentó sentarse junto a un luchador de artes marciales mixtas.

Fue el luchador Alain Ngalani, quien decidió compartir las imágenes grabadas en Hong Kong en su cuenta de Instagram, donde muestra el momento exacto en que impide que un hombre sin cubrebocas se siente juntó a él en un vagón del metro.

Impidió que el hombre sin cubrebocas se sentara

El video viral alcanzó gran popularidad debido a la inusual forma en la que el luchador impide que el sujeto se aproxime a él, algo que ha resultado no solo sorprendente sino también divertido.

En el video viral se puede observar al luchador de artes marciales mixtas sentado en el vagón del metro mientras lee un libro, cuando se percata que un hombre sin cubrebocas se aproxima a él para sentarse.

El luchador actúa de inmediato aprovechando su elasticidad para impedir que el hombre sin cubrebocas se siente cerca de él, pues primero levanta su pierna derecha y la coloca ocupando varios asientos, eso no es todo, pues hace lo mismo con su otra pierna, haciendo un perfecto “split” y ocupando por completo la fila de asientos.

Cabe indicar que mientras llevaba a cabo esta maniobra el luchador continuó leyendo su libro, ignorando por completo al sujeto sin cubrebocas, que al ver la actitud del luchador no hace más que retirarse del lugar y seguir caminando para encontrar otro asiento.

"Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo", escribió el luchador de ONE Championship en su publicación compartida en su cuenta de Instagram.